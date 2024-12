Manu Beker promociona su más reciente álbum "Lo Peor De Mí" tras dos años de cocción

Ciudad de México, 8 de diciembre (SinEmbargo).- El cantautor mexicano Manu Beker se encuentra promocionando su más reciente material de larga duración titulado "Lo Peor De Mí" con el que redefine el pop mexicano actual y al que ha descrito como una pintura en la que intentó capturar genuinamente el cómo se siente.

"Estoy muy feliz de haber hecho el disco, estoy muy orgulloso del resultado final, o sea, a nivel creativo, a nivel musical, sí me siento muy satisfecho, me siento muy feliz y, sobre todo, creo que hemos tenido la oportunidad de platicar de este proyecto a nivel creativo, a nivel personal, a nivel musical, me hace sentir muy, muy feliz, de haberlo, por fin, terminado", expresó en entrevista para SinEmbargo el cantautor que comenzó su carrera musical siendo tan sólo un adolescente de 14 años de edad.