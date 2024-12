Biden reconoce a Sheinbaum por su colaboración en decomiso histórico de fentanilo

Ciudad de México, 7 de diciembre (SinEmbargo).– El Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, agradeció a su homóloga de México, Claudia Sheinbaum Pardo, por su “liderazgo y colaboración” que hicieron posible que esta semana fuera confiscado más de una tonelada de fentanilo, el mayor cargamento en su historia y que según el Mandatario era suficiente para matar al 15 por ciento de todos los estadounidenses.

El martes, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó sobre un operativo realizado en Sinaloa, bastión del Cártel de Sinaloa, en el que confiscaron cerca de 300 kilos de fentanilo en un domicilio y otros 800 kilos de la misma droga en una camioneta.

Sobre el decomiso, Biden aseguró que esta dosis de fentanilo era "suficiente para matar al 15 por ciento de todos los estadounidenses".

Biden recordó que durante los cuatro años de su mandato, que está cerca de concluir, hizo de la lucha contra la epidemia de opioides "un eje central de mi Agenda de Unidad en el país y de mi cooperación con los líderes mundiales".

Biden destacó además que los datos más recientes muestran una caída de más del 14 por ciento en las muertes por sobredosis en todo el país, la mayor disminución registrada.

Las recientes medidas del Gobierno de México y el Gabinete de Seguridad en contra del tráfico de fentanilo no han pasado desapercibidas en Estados Unidos. El viernes, el congresista republicano Dan Crenshaw reconoció en un mensaje la labor de la Presidenta Claudia Sheinbaum y el Secretario de Seguridad Omar García Harfuch.

El político estadounidense destacó los resultados de un operativo realizado por las autoridades mexicanas el pasado 3 de diciembre a través de su cuenta en X, antes Twitter. El operativo culminó con el decomiso más grande de fentanilo en el país, asegurando más de una tonelada de la droga y deteniendo a dos personas.

En su publicación, Crenshaw calificó como "muy valientes" las acciones ejecutadas contra el tráfico de fentanilo por los cárteles en Sinaloa desde que Sheinbaum Pardo asumió la Presidencia el pasado 1 de octubre.

Worth highlighting some very bold actions against the Sinaloa cartel’s fentanyl operation by Mexico since President Sheinbaum took power. And the new Secretary of Interior Security, Omar Harfuch, is the real deal.

This, plus Trump back in White House, means cartels may finally… https://t.co/kmVQS8GAWx

— Rep. Dan Crenshaw (@RepDanCrenshaw) December 5, 2024