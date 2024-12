El Presidente electo de EU, abierto a salir de OTAN; llama a frenar guerra de Ucrania

Por Joanna Kozlowska y Ellen Knickmeyer

WASHINGTON (AP).— El Presidente electo estadounidense Donald Trump hizo este domingo un llamado a un alto al fuego inmediato en la guerra de Rusia con Ucrania y renovó advertencias de que estaba abierto a retirar a Estados Unidos de la OTAN.

Trump hizo su propuesta de alto al fuego después de una reunión de fin de semana en París con líderes franceses y ucranianos, afirmando en una publicación en redes sociales que a Kiev “le gustaría hacer un acuerdo” para poner fin a la guerra de más de mil días.

El Kremlin respondió que estaba abierto a negociaciones, mientras que el Presidente ucraniano Volodímir Zelenski advirtió que cualquier acuerdo tendría que allanar el camino hacia una paz duradera.

En una publicación en su plataforma Truth Social, Trump declaró que Rusia y Ucrania han perdido cada uno cientos de miles de soldados en una guerra que “nunca debería haber comenzado”.

I had a good and productive trilateral meeting with President @realDonaldTrump and President @EmmanuelMacron at the Élysée Palace.

President Trump is, as always, resolute. I thank him. I also extend my gratitude to Emmanuel for organizing this important meeting.

We all want… pic.twitter.com/eKMtuhp2ZI

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 7, 2024