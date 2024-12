VIDEO ¬ Incorporación de corruptos a la 4T pone en duda promesa de "cambio verdadero"

En esta entrega de VERSUS se analizaron los riesgos que se generan al interior de Morena y de la llamada Cuarta Transformación al sumar al movimiento a personajes con historiales manchados por corrupción desde otros partidos políticos. ¿Qué implicaciones y qué problemáticas podrían desatarse al aceptar a este tipo de figuras? Esta y otras interrogante fueron abordadas en esta entrega.

Ciudad de México, 10 de diciembre (SinEmbargo).- La incorporación de personajes corruptos a gobiernos de Morena en lugar de fortalecer al movimiento de la Cuarta Transformación, no hace mas que perjudicarlo y pone en duda la promesa de cambio verdadero del partido, sostuvieron Alina Duarte, Perla Velázquez y Meme Yamel.

El pasado 3 de diciembre, la Gobernadora de Campeche, Layda Sansores, nombró como titular de la Secretaría de Desarrollo Económico al exsenador panista Jorge Luis Lavalle Maury, quien fue acusado y encarcelado por su presunta implicación en el caso Odebrecht. El nombramiento de Lavalle Maury generó rechazo entre algunos miembros de Morena, incluida la Presidenta Claudia Sheinbuam, quien dijo que ella no lo hubiera invitado a su Gobierno.

Al respecto, Meme Yamel aseguró que este tipo de incorporaciones provocan que el movimiento pierda credibilidad y abre la puerta a la oposición de cuestionar estas acciones. "El proyecto pierde credibilidad, y si el proyecto pierde credibilidad con qué cara sales a dar la cara en las siguientes elecciones".

La periodista señaló que nombramientos como los de Jorge Luis Lavalle hacen que las personas se cuestionen sobre si tomaron la decisión correcta al votar por Morena.

"Ya hoy lo estamos viendo, hoy vemos que la gente dice ¿para eso les di mi voto? ¿Para eso confíe en ustedes? ¿Para eso me pidieron que saliera a votar por el Plan C, o sea, la gente sí empieza a cuestionarlo, no generalizado pero en Campeche sí, en el estado de Yucatán también, lo cuestionan en otros estados, lo estás viendo en la Ciudad de México estos cuestionamientos".

Yamel señaló que la suma de diversos personajes desde otros partidos políticos podría fortalecer a Morena, pero señaló que la adhesión de perfiles de dudoso historial solo genera controversia.

"Yo fielmente creo que hay gente dentro de otros partidos políticos que es gente buena y que puede sumar, claro, pero normalmente no es la gente que conocemos, no son los que han sido eternamente diputados, senadores o que ya han ocupado cargos o que han estado involucrados en N cantidad de escándalos, normalmente son otros entonces e incluso dentro de ellos hay niveles".

Por su parte, Perla Velázquez mencionó que al cancelar la emisión de su programa Martes del jaguar, la Gobernadora Layda Sansores perdió la oportunidad de explicar los motivos por los cuáles decidió sumar a Lavalle a su equipo.

"La gente ya sabe en qué momento se encuentra, ya sabe cómo exigir y ya sabe también, cómo presionar. Creo que Layda Sansores al momento de censurar, callar su voz no saliendo al aire con el martes del jaguar está quitándole a la ciudadanía esta oportunidad de ser criticada, esta oportunidad de que le pidan una explicación y que ella no salga a dar porque se ha quedado en el silencio absoluto desde que da a conocer el nombramiento de este personaje".

La comunicadora mencionó que Campeche no es el único estado en donde Morena ha sumado a personajes polémicos. Recordó que el partido oficialista mantiene desde hace varios años una alianza polémica con el Partido Verde, organización que por mucho tiempo apoyó al Partido Revolucionario Institucional (PRI).

"Ahorita estamos hablando del caso de Campeche, pero hemos visto más, hemos visto también como el Partido Verde Ecologista de México, este partido remora que le ha abierto la puerta a personajes como Eruviel Ávila, personajes como Adrián Rubalcava o personajes que sí son de muy dudosas su procedencia y su trayectoria política pero que al final de cuentas pareciera que nada más basta con que digan le voy a dar todo mi apoyo a la Presidenta Claudia Sheinbaum para que les abran las puertas y entren".

Perla Velázquez señaló que tras el retiro del expresidente Andrés Manuel López Obrador de la vida política diversos personajes han comenzado a actuar en contra de lo que establecen los estatutos de Morena

"Pareciera que estaban esperando que el Presidente Andrés Manuel López Obrador dejara la Presidencia de la República, dijera que ya no se iba a meter más en este tipo de decisiones".

Finalmente, Alina Duarte mencionó que uno de los problemas principales de la Cuarta Transformación es que cuenta con una gran hegemonía en la mayor parte del país, la cual, dijo, puede ser peligrosa pues no permite realizar una introspección.

"Ahora lo que veo que está pasando en México es que hay una gran hegemonía de esa Cuarta Transformación en tanto el sentido común, es decir, ahora no está en duda de que la Cuarta Transformación sea el camino que se tiene que tomar, pero eso implica que a veces no hay lecturas profundas del proceso que se está llevando a cabo, no es lo mismo el partido, no es lo mismo el gobierno, no es lo mismo diferentes actores que en nombre de un gran Frente Amplio lograron aglutinarse para este primer sexenio".

Hoy nombré a Jorge Luis Lavalle Maury como nuevo secretario de Desarrollo Económico, con quien trabajaremos en equipo por el bien de Campeche. Le deseo mucho éxito en esta fundamental encomienda! pic.twitter.com/xyXmw4IMPl — Layda Sansores (@LaydaSansores) December 4, 2024

La periodista indicó que diversos personajes de la 4T, como Layda Sansores, están cayendo en grandes contradicciones al relacionarse con personajes polémicos.

"Vemos hoy a una ciudadanía, que me queda claro, cada vez es más consciente de la realidad que se vive, pues está también levantando la voz y eso es lo que genera que al ver a perfiles que no coinciden con eso que se dijo que iba a ser la Cuarta Transformación pues la gente está profundamente indignada, que de repente veamos en Campeche que aparece alguien que no solo es si es de derecha y de un pensamiento neoliberal, sino que estuvo en prisión por el caso, Lozoya-Odebrecht y que está aprobada la corrupción que hubo, que incluso quien lo lo suma a su gobierno hoy lo acusó en su programa del Martes de Jaguar de corrupción, de ser de lo peor y ahora lo vemos ahí".

Duarte destacó las palabras de la Presidenta Sheinbaum quien rechazó el nombramiento de Lavalle y aseguró que lo mas sensato para la Gobernadora Sansores sería revertir su decisión.

"A mí me parece que ese tipo de decisiones, no solamente de afirmaciones de la Presidenta Claudia Sheinbaum, sino de toma de acciones, que creo que lo congruente sería que Layda Sansores tome acciones al respecto después de ver que pues no tiene ni siquiera aprobación ni de la ciudadanía, ni del gobierno federal, pues que lo saque.

