Biden critica aranceles de Trump a México y Canadá: "estadounidenses pagarán costo"

Ciudad de México, 10 de diciembre (SinEmbargo).- El Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, alertó que las políticas de su sucesor, Donald Trump, especialmente su propuesta de imponer aranceles del 25 por ciento contra México y Canadá, podrían suponer un "desastre económico" para el país.

El mandatario estadounidense aseguró que Trump, quien asumirá el cargo el 20 de enero de 2025, deberá decidir entre seguir fortaleciendo a la clase trabajadora o favorecer a los ricos y a las grandes empresas. Esto tras anunciar las directrices del "Proyecto 2025", diseñado por la conservadora Heritage Foundation para la siguiente administración.

At Brookings, Biden says Trump is “determined to impose steep, universal tariffs on all imported goods brought to this country on the mistaken belief that foreign countries will bear the cost of those tariffs, rather than the American consumer… this approach is a major mistake.” pic.twitter.com/OnNgTg3sEw

— DJ Judd (@DJJudd) December 10, 2024