Lista de ganadores de The Game Awards 2024: Astro Bot lidera como Mejor juego del año

Madrid, 13 de diciembre (EUROPA PRESS).– El videojuego para PlayStation Astro Bot ha recibido cuatro de las seis estatuillas a las que aspiraba en The Game Awards 2024, entre las que se incluye el reconocimiento al Mejor juego del año, un registro que lo convierte en el videojuego más galardonado de esta edición.

La edición de este año se ha celebrado en el Peacock Theatre de Los Ángeles (Estados Unidos) y se ha podido seguir a través de plataformas de streaming como YouTube y Twitch.

Estos premios, que se distribuyen en 29 categorías, cuentan con un consejo asesor en el que se encuentran personalidades como el presidente de Activision, Rob Kostich, el director ejecutivo de Microsoft Gaming, Phil Spencer, o el fundador de Kojima Productions, Hideo Kojima. No obstante, se otorgan en base a los resultados de una votación pública abierta a todos los usuarios.

And the Game of the Year Award for 2024 goes to ASTRO BOT! Congrats to everyone at @PlayStation and @TeamAsobi! #TheGameAwards pic.twitter.com/7CG8McZPbg

