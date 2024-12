Malcolm el de en medio regresa; te decimos cuándo y dónde ver los capítulos

La icónica serie de comedia Malcolm el de en medio regresa con cuatro nuevos episodios especiales para celebrar su 25 aniversario.

Ciudad de México, 13 de diciembre (SinEmbargo).– Malcolm, el de en medio, la exitosa serie de comedia protagonizada por Frankie Muniz, Bryan Cranston, Jane Kaczmrek, entre otros, estará de regreso en 2025 con cuatro nuevos episodios producidos por Disney+.

Malcolm, el de en medio fue una serie de televisión cómica creada por Linwood Boomer de la cadena Fox que inició sus transmisiones el 9 de enero del 2000 y finalizó el 14 de mayo de 2006, luego de siete temporadas y 151 episodios.

Frankie Muniz, Bryan Cranston y Jane Kaczmarek, quienes repetirán sus papeles como Malcolm y sus padres, Hal y Lois, respectivamente, adelantaron la noticia en un video promocional.

De acuerdo con Deadline.com, es probable que todos los hijos de Hal y Lois estén presentes. Sin embargo, es incierta la participación de Erik Per Sullivan, quien interpretó al hermano menor Dewey, ya que dejó de actuar en 2010.

They’re back! Malcolm in the Middle returns with 4 brand-new episodes on #DisneyPlus. pic.twitter.com/6nYVzjRq3M — Disney+ (@DisneyPlus) December 13, 2024

Frankie Muniz, ahora piloto de carreras, ha expresado su entusiasmo por el regreso de la serie junto a Cranston, quien también es productor ejecutivo de los nuevos episodios.

El resurgimiento de Malcolm In the Middle contaráa con la participación de Boomer, su esposa Tracy Katsky, Kwapis, Gail Berman, y los productores de New Regency, Arnon Milchan, Yariv Milchan y Natalie Lehmann. Jimmy Simons y Laura Delahaye son coproductores ejecutivos.

“Malcolm in the Middle es una comedia histórica que capturó la esencia de la vida familiar con humor, sentimiento y empatía”, dijo Ayo Davis, presidente de Disney Branded Television. "Estamos emocionados de darle la bienvenida al elenco original para que vuelva a dar vida a esa magia."

La serie original de Malcolm In the Middle, disponible en Hulu, marcó el comienzo de la era de las series de comedia con una sola cámara, allanando el camino para programas como Arrested Development, The Office, y Modern Family. La serie fue aclamada por críticos y espectadores, ganando varios premios Emmy, un Peabody y un Grammy.

A 20 años del estreno, ¿por qué no nos aburre verla una y otra vez?

Han pasado 20 años desde el estreno del primer capítulo de Malcolm el de en medio, la serie creada por el canadiense Linwood Boomer y dirigida por Todd Holland. Una producción tan presente en el gusto de la audiencia mexicana.

Parece increíble que a pesar de que ya pasaron 14 años de la emisión del último episodio, la televisión abierta aún siga transmitiendo sus capítulos una y otra vez, y lo más sorprendente, sin duda, es que aún muchos de nosotros sigamos viéndolos sin cansancio sintiéndolos tan vigentes después de tanto tiempo.

De hecho, la serie no sólo sigue vigente en la televisión abierta, pues además de las plataformas de streaming (Claro Video en México, y en EU en Disney+), la producción aún está presente en las redes sociales con escenas de algunos de los capítulos, freses, memes y hasta fanpages que no la despegan del plano actual.

Vamos, en México, la serie ha sido de las más queridas de los últimos tiempos que incluso la podemos compararan con los The Simpson –sí, son muy diferentes– pero ambas tienen como protagonistas a una disparatada familia, son divertidas, y están repletas de otros personajes con un rol muy marcado que es fácil encariñarse con ellos y terminan por no ser menos que nuestros protagonistas.

En fin, ahondemos ahora: ¿Qué hizo de Malcolm el de en medio el convertirse en una de nuestras series preferidas y de las que no nos cansamos de ver? Aquí te damos unas razones.

La familia

La familia creció al igual que sus personajes. Foto: Especial

Los personajes principales son estadunidenses. Una familia conformada por Hal, Lois, Francis, Reese, Malcolm y Dewey, en la temporada 4 entra Jamie, que aunque pareciera que no tendrían mucho en común con una familia mexicana promedio, resulta todo lo contrario.

Seguro a más de uno le pasó que revivió los regaños de su madre como los que Lois hacía. ¿Y qué decir de los castigos? Bueno, los del personaje sí eran extremos, pero seguramente el poner a Dewey en una esquina por su mal comportamiento también pudo pasarte.

La rebeldía sobre todo de Francis, Reese y Malcolm llevó a varios a recordar la infancia y la adolescencia, o bien, te animó a realizar una que otra travesura.

Además, a pesar de todos problemas o enfrentamientos entre los miembros que la familia pudo pasar, persistieron los valores como la unión y el amor.

Personajes entrañables

Si nombramos a nuestros personajes favoritos de la serie seguro saldrán muchos más que sólo los protagonistas. Es cierto que es fácil adorar, por ejemplo, a Hal por su simpatía, su amor desenfrenado por Lois, por sus ocurrencias, porque no oculta quién es y porque Bryan Cranston es Bryan Cranston.

Sin embargo, también es fácil pedir a gritos un spin-off de más de uno de los personajes secundarios como Craig Feldspar, Otto Mannkusser, la ruda abuela Ida, Stevie Kenarban o cualquier otro de los "Krelboynes”.

Frases célebres

“¿Cuánto pesa mi cabeza?”, “Dewey, fuera de ahí esa no es tu familia”, “El futuro es hoy ¿Oíste, viejo?”, “Parece que el cuerpo humano sólo resiste 96 cuaks”, “Se la comieron los gatos” y muchas otras frases son recordadas por el fandom de esta serie que las rescata a cada situación que se le presenta.

Además los memes por estas frases y chistes están por todas las redes sociales. No es raro encontrase con alguno de estos en Twitter o Facebook, donde además vemos rodando los videos de algunas de las escenas más icónicas de la serie.

Grandes actores que desfilaron y no te diste cuenta

Jennette McCurdy, Emma Stone, Betty White, Brenda Strong, Christina Ricci, Susan Sarandon Bea Arthur y Hayden Panettiere fueron algunos de los actores que aparecieron en la serie, la mayoría ya recocidos, pero otros como McCurdy o Stone apenas iniciaban su carreras en la televisión, y su pequeña participación en la serie sin duda les dio foco.

También pudimos disfrutar a lo largo de las siete temporadas de otras participaciones como la del protagonista de Seinfeld, Jason Alexander; George Takei, de Star Trek; y Christopher Lloyd, al que recordamos por grandes papeles como Volver al futuro o Los locos Adamas.

Siete temporadas

¿Se acuerdan del dibujo del caballo que estuvo deambulando en Twitter durante la última temporada de Game of Thrones? Sí, ese que iba perdiendo sus detalles conforme las divisiones de las temporadas hasta terminar siendo un garabato para demostrar lo mal que había caído la serie. Bueno, en Malcolm el de en medio eso no sucede.

La producción de inicios de 2000 duró sólo siete temporadas donde vimos crecer a Francis, Reese, Malcolm y Dewey y vivir muchas cosas en su infancia y adolescencia, hasta la llegada Jamie.

Aunque hubiéramos querido más de estos personajes, lo verdad es que la serie termina con un buen destino para sus personajes, no se trata de un final feliz en sí, sino mas bien uno donde se colocó a a cada uno con sus destino, pero con toque "realista". Por ejemplo, Malcolm logra entrar entrar a Harvard después de muchos esfuerzos, pero no están fácil, pues ahora debe trabajar en la escuela para pagar sus estudios.

La "conexión" Breaking Bad

Al final de las más que exitosa Breaking Bad, sus creadores se encargaron de crear una conexión de ésta producción con la de Malcolm en el que Walter White se convierte en Hal Wilkerson.

De pronto Hal despierta acompañado de Lois la que le cuenta que la terrible vida de White como un mal sueño. Le narra que cocinaba drogas, a lo que Lois contesta con sarcasmo que el no sabe cocinar nada. Un gran final que los seguidores de las series y de Bryan Cranston agradecieron.