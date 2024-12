Anuario2024 ¬ La Reforma Judicial venció la "resistencia" y exhibió abusos del poder

Ciudad de México, 31 de diciembre (SinEmbargo).– El año que termina es uno lleno de momentos políticos históricos, pero también es sobre todo el de la Reforma Judicial, cuyo camino comenzó en febrero y a lo largo de 2024 sufrió embates, resistencias e impugnaciones que acabaron por fracasar y evidencia a Norma Piña, la actual Ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y a sus asesores del PRIAN, ante la inédita propuesta, no sólo para México sino en el mundo, de elegir a jueces, juezas, ministros y ministras, por voto popular, algo que ocurrirá por primera vez en la historia reciente del país el 1 de junio de 2025.

Se trataba del “Plan C”, designado para los últimos meses del la legislatura del Congreso, pero sobre todo, para las cámaras que iban a legislar a partir de septiembre, resultado de las elecciones de junio. El paquete incluía múltiples reformas constitucionales, por ejemplo, para elevar a rango constitucional programas sociales ya en vigor, reformar el sistema de pensiones o garantizar incrementos adecuados anuales del salario mínimo.

Pero destacaba entonces una de las propuestas, la número 17: “Jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial serán electos de manera directa por el pueblo”. Así comenzó el largo, sinuoso e inesperado camino de la Reforma Judicial.

"Se le ha criticado, sobre todo en el extranjero, pero el juego ya está abierto en el Poder Judicial y eso de elegir a los miembros no se da en otros sistema, en ese sentido está innovando", explica en entrevista el historiador Lorenzo Meyer. "La oposición critica eso, dicen: ‘Es el control de Morena del sistema judicial’. En ese sentido se está innovando a escala mundial, y esa innovación conlleva una responsabilidad: no se puede fallar en la construcción de un nuevo Poder Judicial mexicano", completa.

"Porque se apostó muy alto, tan alto como eso de que en el mundo no hay otro similar. Así como la Constitución de 1917, es una innovación, todavía no llegaban los bolcheviques al poder y ya estaba esa Constitución con esos elementos de transformación social. Aquí tenemos otra: un Poder Judicial que no estaba pensado para entrar en temas por la vía electoral. Está muy complejo cómo se va a hacer, yo creo que incluso para el ciudadano, tantos nombres y boletas… Pero ya nos iremos acostumbrando. Pero se rompió, el punto es que se rompió el último bastión del régimen con el cambio en el Poder Judicial, y esto lo está manejando Claudia muy bien. Es, hasta ahorita, una cosa que lleva bien", explica el doctor en Historia.