"Fue una trampa": Acusan a ICE de deportar a México a madre y sus hijos nacidos en EU

Los Ángeles, 18 de diciembre (LaOpinión).- La agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detuvo y proceso a la deportación en forma expedita de Christina Salazar y a sus cuatro hijos, incluidos unos bebés gemelos nacidos en Estados Unidos.

La detención ocurrió luego de que la mujer acudió a una cita de agentes migratorios “para hablar de su caso”, pero cuando llegó fue arrestada junto con sus hijos, es decir, les tendieron una trampa.

Federico Arellano Jr., un ciudadano estadounidense y padre de los niños, enfrenta una batalla legal en Texas para recuperar a su familia, la cual fue deportada en forma repentina, según un reporte del canal KHOU 11 en Texas.

Salazar y sus cuatro hijos fueron detenidos el 11 de diciembre, apenas tres meses después de que Salazar diera a luz a sus gemelos en Houston, y los procesó en forma expedita para la deportación, indica el reporte.

Los abogados de la familia indican que Salazar, de 23 años, y sus hijos fueron subidos a un avión en el aeropuerto George Bush de Houston con destino a Reynosa, México.

El caso ha desatado alertas, debido a que niños estadounidenses fueron deportados, a pesar de que nacieron en los EE.UU. y tienen derecho a la ciudadanía, según la Enmienda 14 de la Constitución.

On December 11, 2024, U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) deported Christina Salazar, 23, and her four children, including three-month-old twins born in Houston, to Reynosa, Mexico.

Despite the twins being U.S. citizens by birthright, the entire family was removed.… pic.twitter.com/zRRDzAxSB2

— Auden B. Cabello (@CabelloAuden) December 18, 2024