PERFIL ¬ Hace 40 años es el líder sindical de Infonavit. Y gana ¡2.2 millones al año!

Ciudad de México, 19 de diciembre (SinEmbargo).– El Secretario General del Sindicato de los Trabajadores del Infonavit, Rafael Riva Palacio Pontones, tiene un ingreso anual neto de 2.2 millones de pesos, equivalente a 185 mil pesos mensuales, informó el titular del Instituto, Octavio Oropeza.

Es decir, al tener un salario neto mayor al de la Presidenta Claudia Sheinbaum (133 mil pesos mensuales netos), viola el artículo 127 constitucional que obliga a que ninguna remuneración en la administración pública sea superior a la que perciba la Presidencia de la República.

El arquitecto Rafael Riva Palacio Pontones (CDMX, 1943) es uno de los líderes sindicales charros que continúan en México a pesar de que la reforma laboral de 2019 busca garantizar la democracia sindical.

En gobiernos del PRI, PAN y Morena, ha estado en el cargo por 47 años desde marzo de 1977 y, recientemente, fue reelegido hasta 2027 para seguir manejando las cuotas de más de 2 mil trabajadores sindicalizados en 32 secciones.

Anselmo García Pineda, asesor externo de la Organización Internacional del Trabajo, ha señalado a Palacio Pontones de ser accionista en empresas constructoras, lo que sería un conflicto de interés.

Dice venir de una familia sencilla y “de la cultura del esfuerzo” conformada por su padre Rafael Riva Palacio Morales, quien fue Diputado del PRI en los setenta, su madre Celia Pontones Martínez y sus tres hermanos. Pero estudió primaria, secundaria y prepa en el colegio privado Franco Español. Egresó como Arquitecto y con un grupo de amigos de la universidad formó el despacho Grupo Arquitectónico.

El arquitecto Riva Palacio Pontones se formó como líder sindical en tiempos de Don Fidel Velázquez Sánchez y Joaquín Gamboa Pascoe, dos de los líderes sindicales de la CTM más corruptos en la historia sindical.

El sindicato del Infonavit forma parte del Congreso del Trabajo, máxima cúpula del sindicalismo corporativista del México posrevolucionario, liderado hasta hace unos meses por el priista Carlos Aceves del Olmo, quien forma parte del consejo de administración del Infonavit.

​​“Don Carlos Aceves del Olmo es una gente como yo, de muchos años en esto, sabe mucho. Soy un trabajador común y corriente, no soy un trabajador privilegiado por ser el secretario general”, dijo Rafael Riva Palacios a la revista.

En esa entrevista, aseguró que tenían “un gran compromiso con los trabajadores” para “legitimar el contrato colectivo de trabajo”. Hasta la fecha controla el Contrato Colectivo del Trabajo y con ello las cuotas sindicales.

Con la reforma a la Ley de Infonavit ya se permitirá la fiscalización de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Tanto el Sector Empresarial como el de los Trabajadores (sindicatos) se han opuesto a la fiscalización de la ASF, al grado de ordenar en octubre de 2023 al exdirector General del INFONAVIT, Carlos Martínez, a ampararse contra sus resolutivos.

A la fecha –en que la reforma sigue en proceso legislativo– continúan impidiendo la atención a las recomendaciones de la ASF. El argumento principal es que la Auditoría Superior de la Federación no tiene competencia para auditar los “recursos privados” que pertenecen a los trabajadores.

Hoy

La Presidenta Claudia Sheinbaum y el director del Infonavit criticaron que tanto la dirección del Sector Empresarial como la de los Trabajadores se ha opuesto a la fiscalización de la Auditoría Superior. Recordaron, por ejemplo, que ordenaron a la anterior Dirección General del Infonavit a ampararse contra sus resolutivos.

Esta dirección la encabezó desde diciembre de 2018 Carlos Martínez Velázquez, quien recordó la situación en un mensaje desde su cuenta X con una carta que envió al Consejo de Administración en noviembre de 2023. Ambos sectores, empresas y sindicato, votaron por el amparo contra ser fiscalizados.

Un reportaje de Efrén Flores publicado en SinEmbargo en febrero de 2019 mostró gastos de la burocracia del Infonavit durante el sexenio de Enrique Peña Nieto (2012-2018) que contemplaban viajes de lujo, flotillas de vehículos, una camioneta blindada, edecanes y hasta un equipo de karaoke. En ese periodo el Infonavit estuvo en manos del ahora Senador de Morena, Alejandro Murat Hinojosa (2012-2015), y del exsenador priista David Penchyna Grub (2015-2018). Bajo su liderazgo hubo gastos “excesivos”, incluso “injustificados”, como en el caso de algunos vuelos privados durante 2017 y 2018, señaló el reportaje.

Carlos Martínez Velázquez expuso en 2018 que encontraron, por ejemplo, un contrato por 11 millones de pesos en transporte aéreo de directivos. "Eran aviones de lujo”, dijo.

La gestión del Infonavit anterior evidenció un acto de homofobia del líder sindical de la institución Rafael Riva Palacio. En junio de este año, Carlos Martínez acusó al líder sindical de llamar a algunos de sus agremiados para romper una bandera de la comunidad LGBT+ que colocaron en el edificio.

En un video que compartió en sus redes se escucha cómo el líder sindical expone que a ellos sí les solicitan permisos para colocar algo, pero a la administración no y que esa bandera ”no representa a todos”.

“Esto que están haciendo me parece que es indigno porque pueden poner el logotipo del Infonavit. No estoy de acuerdo que aquí, cuando ganó el América, hayan puesto un pendón de América Bicampeones. Que no me vengan con que es ‘el día de esto’, ‘el día de otro’, el ‘día del más allá’. Esto nos identifica a todas y todos, ¿de qué se trata? Y cuantas veces lo quieran poner, tantas veces lo vamos a quitar”, argumentó.