Manuel "Pajarito" Andrade fallece a los 80 años; este es el legado que dejó en Pumas

Por Yeseline Trejo

Ciudad de México, 19 de noviembre (AS México).- Manuel "Pajarito" Andrade, creador del logo del equipo de futbol mexicano Pumas, falleció a los 80 años de edad la tarde de este jueves 19 de noviembre del 2024, así lo confirmó la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

El también diseñador gráfico pone de luto a toda la comunidad universitaria y deja un ícono legado con su trabajo de primer nivel.

Fue en marzo del 2024 cuando Manuel "Pajarito" Andrade dio una entrevista para el periódico La Jornada donde resaltó la importancia de haber creado el escudo de Pumas, destacando que se quedará como un símbolo para todos los aficionados del balompié y universitarios que siguen desde hace años al equipo y el diseño que le dio vida a los azul y oro.

“Tardé como tres meses y medio dibujando. Me confiaron esa tarea, porque ya me conocían de niño. En total hice más de 900 bocetos; para no cargar con todo el trabajo, el 14 de septiembre de 1973 seleccioné los 16 mejores, los puse en una carpeta y me fui en un taxi colectivo hasta Rectoría. Un maestro de obras, que se sentó al lado mío, me preguntó: '¿Es el nuevo escudo de Pumas?' Sin saberlo, en ese momento, le había dado la bienvenida”, fue parte de la entrevista que dio a La Jornada y donde recordó aquel primer inicio de lo que hoy es el logo oficial de Pumas.