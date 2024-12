El todavía Embajador de EU advierte a México que sí habrá deportaciones masivas

Ciudad de México, 20 de diciembre (SinEmbargo).– El Embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, reconoció que con la llegada de Donald Trump a la Presidencia “es muy factible” que se implementen deportaciones masivas, ya que “están en la Ley”. Además, aseguró que para garantizar la “protección” que busca el Presidente electo de su país, es necesario replantear los esfuerzos en materia de seguridad y migración enfocándolos en el cinturón del Istmo de Tehuantepec –entre el estrecho de Veracruz y Oaxaca, así como en Chiapas– en lugar de priorizar la frontera norte entre Matamoros y Tijuana.

En conferencia de prensa, Salazar señaló que el Istmo de Tehuantepec, que conecta el Golfo de México con el Pacífico en un tramo de tan sólo 118 millas, ofrece una oportunidad estratégica para contener los flujos migratorios y garantizar la seguridad, y comparó esta extensión con las casi dos mil millas de la frontera norte, enfatizando las ventajas logísticas y económicas de centrar los esfuerzos en el sureste mexicano.

El diplomático consideró que si bien la frontera norte requiere modernización e infraestructura, las soluciones para la seguridad de Estados Unidos no deben limitarse a esa área, sino extenderse hacia el sur, incluyendo al Istmo de Tehuantepec, y la frontera entre México y Guatemala.

También puso énfasis en su mensaje con respecto a la importancia de trabajar en un enfoque binacional junto con México y Canadá para consolidar tres cinturones de seguridad y prosperidad en la región, que serían desde la frontera norte, el cinturón de Tehuantepec y la frontera sur, Chiapas.

“Lo que quería comentar acá es que ya no estamos lejos del 20 de enero. Con el cambio en Estados Unidos, vendrán nuevas prioridades. Durante su campaña, el Presidente electo enfatizó que la seguridad es lo principal. Desde mi perspectiva como Embajador, con 25 años trabajando en estos temas, creo que la seguridad y la prosperidad de los Estados Unidos no se basarán únicamente en soluciones en la frontera entre Estados Unidos y México. También deben incluir otros lugares de desarrollo, como el Istmo de Tehuantepec”, reiteró.

En su mensaje, Salazar subrayó que tiene tiene una amplia experiencia legislativa como Senador de Estados Unidos y recordó que durante su tiempo en el Senado identificó la necesidad de modernizar la frontera norte con México, pero también insistió en diversificar las estrategias de seguridad, por lo que dijo que debido a la experiencia que tiene como Senador, realiza tres recomendaciones para atender no sólo los desafíos migratorios y de seguridad, sino también fomentar el desarrollo económico de la región.

Cuestionado sobre las amenazas de deportaciones masivas, Ken Salazar señaló que el próximo Gobierno de Estados Unidos traerá consigo cambios significativos, tanto en materia migratoria como económica. Indicó que las deportaciones son una posibilidad real debido a las promesas de campaña del Presidente electo y la situación actual en Estados Unidos.

En cuanto a las amenazas arancelarias y la relación comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, Salazar dijo desconocer lo que sucederá a partir del 20 de enero, cuando Trump asuma el cargo. Reconoció que sí hay muchas inquietudes, pero resaltó la importancia de manejar cualquier riesgo con prudencia.

“Pero sí, me parece que va a haber cambios significativos. El Presidente electo obviamente lo ha dicho muchas veces, entonces llegamos a una época diferente, llegando el 20 de enero. En lo de los aranceles, pues miren, ahí no sé a dónde van a llegar. […] Entonces, sí tenemos inquietudes en este momento; hay varias inquietudes grandes sobre lo que está pasando con este tema, pero me parece que, fundamentalmente, la relación económica entre Estados Unidos, México y Canadá va a seguir bien. Somos los socios principales en el mundo. Es algo que hemos logrado gracias al trabajo que se ha hecho en los últimos tres años, gracias al sector privado y al liderazgo de los dos gobiernos. Me parece que poner esa realidad en riesgo es algo que se va a tener que manejar con mucha delicadeza”, finalizó.