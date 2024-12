El Primer Ministro de Canadá recibe otro golpe: un aliado clave también lo abandona

Ciudad de México, 20 de diciembre (SinEmbargo/AP).- El Nuevo Partido Democrático (NPD), liderado por Jagmeet Singh, decidió votar en contra del Gobierno del Primer Ministro canadiense, Justin Trudeau, lo que podría provocar elecciones anticipadas.

Esta decisión llega en un momento crítico para Trudeau, quien ya enfrenta divisiones internas y la reciente renuncia de su Viceprimera Ministra y Ministra de Finanzas, Chrystia Freeland.

La salida de Freeland, acompañada de críticas a las políticas económicas de Trudeau, intensificaron la crisis dentro del Partido Liberal.

El NPD había bloqueado previamente tres intentos de los conservadores para derrocar al Gobierno, pero ahora planea presentar una moción de censura cuando el Parlamento reanude sus sesiones el 27 de enero.

See my letter to the Prime Minister below // Veuillez trouver ma lettre au Premier ministre ci-dessous pic.twitter.com/NMMMcXUh7A

— Chrystia Freeland (@cafreeland) December 16, 2024