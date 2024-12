SONDEO ¬ “Nosotros también salimos a luchar", dicen comerciantes de Bellas Artes

Los comerciantes de Bellas Artes afirmaron que también salen a luchar diariamente para sostener a sus familias y mantener sus negocios. En un sondeo reciente, destacaron la importancia de su trabajo en la vía pública y la necesidad de mantener sus puestos durante la temporada navideña.

Ciudad de México, 21 diciembre (SinEmbargo).– En vísperas de Navidad, el Gobierno de la Ciudad de México comenzó el operativo denominado “Orden y Seguridad en el Centro Histórico” para desplazar puestos de comerciantes de la explanada de Bellas Artes hacia la Alameda, así como los ubicados en el Zócalo de la Ciudad de México, donde se colocó la Verbena Navideña y este viernes la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, encabezó un evento. Las romerías ubicadas en avenida Reforma, en tanto, operaron de manera normal.

La Presidenta Claudia Sheinbaum aseguró estar de acuerdo con el operativo de ordenamiento del Gobierno de la CdMx sin criminalizar a los comerciantes.

En el primer trimestre de 2024, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) registró 16.7 millones de personas laborando en el sector informal, lo que equivale al 28 por ciento de la población ocupada.

“Está ordenando. No se puede criminalizar al comercio en vía pública, son gente que se gana la vida. Entonces, lo que hay que hacer es un ordenamiento, de tal manera que se pueda convivir este comercio; claro que todos queremos caminar hacia la formalización, pero las personas que se dedican a ello buscan una forma de vida. Entonces, hay que ordenar. No es un asunto de que están cometiendo un delito o algo así, sino sencillamente ordenar para que se pueda apreciar el patrimonio cultural de México, los peatones puedan caminar”, planteó este viernes a pregunta expresa en su rueda de prensa.

Con el argumento de garantizar seguridad a los que transitan y viven en la zona, el jueves autoridades retiraron a los comerciantes de la explanada de Bellas Artes, un monumento histórico visitado diariamente por miles de visitantes nacionales y extranjeros, sin represión, de acuerdo con lo observado por testigos y otros comerciantes.

La Jefa de Gobierno Clara Brugada informó que para el operativo fueron desplegados 623 elementos de la Secretaría de Seguridad; 160 de la Subsecretaría de Reordenamiento en Vía Pública, 150 de la Autoridad del Centro Histórico, personal de la Comisión de Derechos Humanos (CDHCM), además de elementos de la secretaría de Marina (SEMAR) y Guardia Nacional (GN).

Este viernes permanecían elementos de Segob y de Reordenamiento en Vía Pública para garantizar que los puestos no volvieran a expandirse en la explanada de dicho bien público.

Carlos Hernández, un organillero que lleva 20 años laborando en el Centro Histórico, aseguró que aunque desde entonces han habido comerciantes, últimamente se salió de control porque es Navidad “y todos tenemos necesidad de trabajar”.

“Los comerciantes también salen a luchar, también tienen familia como uno que tenemos que buscar para comer. Que los que vienen de fuera, vengan a visitarnos. Esta Navidad está muy relajada, muy tranquila, que no tengan miedo a venir al Centro; hay de todo ahorita. Pueden ir al Zócalo, venir a Bellas Artes, hay muhca vigilancia para que vengan acá para México”, afirmó en la explanada donde tocaba el instrumento.

Comerciantes se instalan en Paseo de la Reforma

En avenida Paseo de la Reforma desde inicios de diciembre fueron instalados cientos de puestos ambulantes que, de acuerdo con los comerciantes, permanecerán ahí hasta el 6 de enero.

La Alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, aseguró esta semana que vecinos se han pronunciado contra la falta de ordenamiento del comercio, por lo que pidió al Gobierno de la Ciudad de México "atender los kilómetros de tianguis instalados en Paseo de la Reforma, avenida Juárez, Bellas Artes y todas las vías primarias que le corresponden".

Hago un llamado respetuoso al gobierno de la CDMX a que atienda los kilómetros de tianguis instalados en Reforma, Av Juárez, Bellas Artes y todas las vías primarias que les corresponden. Me sumo y coordino con ustedes para poner orden y devolverle las calles a nuestras vecin@s pic.twitter.com/Sy09nzSSE1 — Alessandra Rojo de la Vega (@AlessandraRdlv) December 16, 2024

En cambio, Diego Jiménez, un comerciante de artesanías de Querétaro, destacó que trabajan con la autorización del Gobierno, sin molestar a las personas.

"Sacamos un permiso, vienen todos los días personas del Gobierno y nos piden el permiso para poder laborar todos los días, de lunes a domingo de 8 am a 12 pm. La gente viene siempre, se acerca, preguntan los precios, compran bastante. Hay buena acogida, son gentiles, no creo que les parezca mal. Creo que todos tenemos derecho a trabajar y no le estamos haciendo mal a nadie. Estamos aquí, las personas tienen su vía normal, simplemente se les hizo ahora un poco más pequeño, pero como ves están caminando normal, creo que [quienes cuestionan la falta de espacio] son personas que quieren hacer problemas”, expuso.

Carmen Corona, una mujer que compró productos en la zona, no ve algún problema con la instalación de negocios porque, dice, comprar ahí ya es una costumbre para muchas personas.

“Es parte de tradiciones, cuando nosotros buscamos algo ya sabemos qué hay ciertas plazas comerciales o ciertos lugares donde encontramos ciertas cosas que nos gusta ver. Me gusta que esté aquí“, comentó.

Víctor, un comerciante, contó que se instaló en Paseo de la Reforma para vender plantas hace aproximadamente cuatro días, después de vender en el Festival Flores de Nochebuena que se realizó el Gobierno capitalino del 2 al 15 de diciembre sobre la misma avenida.

Aseguró que ha recibido comentarios positivos porque la gente agradece que venda plantas y, ante las críticas porque obstaculizan el paso, afirma “solamente es alinearnos al reglamento de no obstruir el paso y ya con eso está bien”.

En contraste, cerca del Ángel de la Independencia un trabajador del Turibús, un servicio privado de autobús turístico, comentó que la instalación de puestos ha impactado en las ventas de boletos porque las carpas no permiten que más gente los vea.

En cambio, para comerciantes como Irma Loria Vázquez, ofertar en sus productos en esta temporada le da oportunidad de tener más ingresos, pues reconoce lo difícil que ha sido vender desde la pandemia por la COVID-19.

“Me dedico a elaborar mis muñequitas, yo las elaboro, son artesanales, hechas a mano, llevo unos 20 años haciéndolas. Tengo unos seis o siete años [vendiendo en Reforma en estas fechas]. Era muy buena venta, pero después vino la pandemia. A parte las personas que vinieron copiaron mis creaciones. Ya bajaron muchísimo mis ventas. Yo ya no había venido porque no había vendido nada, ahora regresé aprovechando la feria que pusieron, a tratar de venderlas. No he vendido ninguna. Todo ha cambiado, el comercio es mucho más abundante porque antes no había todo esto, pero ha aumentado muchísimo el comercio, por lo mismo van bajando las ventas porque hay competencia de muchísimas cosas. No tengo otra forma de mantenerme, ese es mi trabajo”, expuso.

Este viernes 20 de diciembre se registraron empujones por parte de policías contra vendedores en el Zócalo, como documentaron usuarios de redes sociales que compartieron videos del operativo.

El titular de la Secretaría de Gobierno, César Cravioto Romero, afirmó que esta acción se aplicará desde el jueves 19 de diciembre hasta el 7 de enero de 2025, cuando hay más comercio y visitantes, en la explanada de Bellas Artes, la Alameda, avenida Juárez, Eje Central, Moneda, entre otras vialidades.

Aunque dijo que no buscan conflicto con los dirigentes del comercio en vía pública ni criminalizar a los comerciantes, aseguró que todos pueden convivir en un Centro Histórico “bonito, ordenado, donde las motos no anden en sentidos contrarios”.

“Queremos que nuestros visitantes, que quienes hacen una actividad permanente en el centro, se sientan seguros, se sientan que pueden caminar por las calles y sientan que, insisto, hay orden. Respetamos mucho a quienes ejercen el comercio en sus distintas facetas, por supuesto, quienes tienen un establecimiento mercantil; también respetamos mucho el comercio en vía pública. Pero tiene que haber orden y tiene que haber un número determinado de comerciantes que permita que todos podamos convivir respetando los derechos humanos de quien vive, de quien visita, de quien camina y también de quien comercia aquí en el Centro Histórico”, dijo Cravioto.

Y comentó: “Quiero anunciarles que el día de ayer (18 de diciembre) tuvimos una reunión con los dirigentes que tenían comercio aquí en esta plaza de Bellas Artes. Acordamos –eran cinco dirigentes, sobre todo, mujeres– que a partir de hoy no podían estar aquí en Bellas Artes. Agradezco el apoyo de las dirigentas que acordamos con ellas de reubicar a sus compañeros que vendían aquí, pero esta plaza de Bellas Artes tiene que estar sin personas que vendan en esta plaza. Y después vamos a reorganizar también la Alameda, Juárez, la zona oriente del centro de la ciudad, por supuesto, la zona poniente; vamos a reordenar Moneda, Correo Mayor, Eje 1 Norte, o sea, todos los espacios”.

Cobro de piso a comerciantes

Brenda, una comerciante de papas y chicharrones ubicada sobre la Alameda a unos pasos del Hemiciclo a Juárez, dijo que lleva vendiendo ahí desde hace cinco años cuando nació su hija, quien la acompaña en el puesto.

Aseguró que no están ahí por gusto, sino por necesidad pues hay muchas madres solteras o viudas que sostienen a sus familias de esa forma, y mediante ese trabajo ella puede llevar a sus hijas a la escuela.

De hecho, por la avenida Juárez se colocan colectivas de mujeres, quienes llevan tres años ahí como manera de manifestarse contra la violencia de género. Una de ellas, vendedora de cigarros herbales, compartió que los comerciantes suelen ser agresivos con ellas por el espacio que ocupan sin pagar piso a mafias.

Sobre el cobro de piso, el Secretario de Gobierno de la CdMx César Cravioto expuso que la extorsión ya es un delito grave, por lo que los comerciantes pueden denunciar.

“Ya se persigue de oficio, ¿qué quiere decir? Que ya no tienen necesariamente que ir al Ministerio Público a pedir, a iniciar la averiguación, con que lo anuncie a las autoridades, nosotros investigamos con eso y con eso guardamos la secrecía de quien está denunciando, porque sabemos que hay comerciantes que no quieren denunciar porque los tienen ubicados. Es parte de lo que vamos a hacer, aquí también, por supuesto, que la Fiscalía y que el Poder Judicial de la Ciudad de México van a participar”, afirmó.

Dentro de la Alameda, un día después del inicio del operativo, los visitantes se observaban en calma disfrutando la tarde del viernes. Fernando García, un señor que tomaba un café sentado en una banca, dijo estar de acuerdo con el operativo, ya que la explanada de Bellas Artes ya lucía muy sucia.

“La gente necesita trabajar y no hay fuentes de empleo, entonces cómo le hacen. Tienen que pensar muy bien (el ordenamiento) porque también esto afea mucho la Alameda, se hace mal ambiente, hay mucho vicio también. Tienen que regularse (los comerciantes), yo creo que hay muchos, deben ser menos y también hasta cierto punto seleccionarlos para que no haya tanto vicio. No está bien. Empezando por la suciedad, está sucio el piso. Si se da una vuelta por Bellas Artes hay muchas costras de mugre ahí”, afirmó.

Frente a la Alameda, en la banqueta de avenida Juárez, un comerciante de amlitos que lleva desde 2006 vendiendo por la zona dijo que está de acuerdo en el orden del comercio de calle, cómo se ve en Alemania o España.

Aseguró que el comercio ha existido desde antes de la Conquista, y dijo estar de acuerdo en que, sin represión, retiraran los puestos en la explanada de Bellas Artes porque hay que diferenciar el espacio público de los bienes públicos y patrimonios culturales como el Hemiciclo a Juárez o Bellas Artes.

Dulce Olvera y Montserrat Antúnez https://www.sinembargo.mx/author/dulce_olvera_y_montserrat_antunez/