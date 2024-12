"Chucky" Lozano se despide del PVS y de su carrera en Europa; la afición lo ovaciona

El juego fue pura fiesta para el PSV, aunque el "Chucky" Lozano sólo pudo ser parte de ella por cuatro minutos a lo mucho. En la cancha, el equipo de Peter Bosz superó ampliamente al Feyenoord de Santiago Giménez, quien se quedó muy cerca de marcar un gol.

Lang, De Jong y Tillman le dieron la victoria al PSV para seguir despegándose de sus rivales en el liderato de la Eredivisie. Desde el minuto 63, el partido estaba resuelto; sin embargo, el técnico del PSV decidió darle pocos minutos a Hirving Lozano en su juego de despedida.

Cerca del minuto 85, la afición comenzó a pedir el ingreso del mexicano, quien desde la banca sonreía ante su público. Finalmente, Lozano entró al terreno de juego al minuto 89 y sólo disputó el tiempo agregado, en el que poco pudo hacer para brillar.

Al final, Lozano se fue ovacionado, mientras en las gradas distintas muestras de apoyo se hicieron sentir hacia el futbolista mexicano que jugó 124 partidos con dicha camiseta.

Por su lado, Santiago Giménez tuvo una actuación discreta al igual que el resto de sus compañeros. "Santi" disputó los 90 minutos, pero no fue el mejor de sus partidos e incluso en el minuto 40 se quedó a nada del gol cuando el esférico impactó en el poste.

Say what you will about Chucky Lozano (and I have lately), but you must respect this man’s will and determination to leave his home country and make a name for himself abroad.

