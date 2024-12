Juez dicta prisión preventiva a detenidos por evitar captura de Edil de Santo Tomás

Las 15 personas fueron detenidas por obstruir la captura de Pedro Luis Hernández de Paz, Alcalde electo de Santo Tomás de los Plátanos, durante el "Operativo Enjambre".

Ciudad de México, 24 de diciembre (SinEmbargo).- Un Juez ordenó la prisión preventiva para 15 personas detenidas por por obstruir la captura de Pedro Luis "N", Alcalde electo de Santo Tomás de los Plátanos, durante el "Operativo Enjambre". Este operativo, llevado a cabo por diversas fuerzas de seguridad, resultó en la detención de individuos que intentaron impedir la aprehensión del edil.

Durante la audiencia inicial, el Poder Judicial del Estado de México (PJEM) determinó la medida de prisión preventiva para Pedro Luis "N", María de Jesús "N", Verónica "N" y Simitria "N".

Estas personas, identificadas como padre, madre, hermana y sobrina del edil conocido como "El Wicho", fueron detenidas tras impedir su detención.

De acuerdo con la PJEM, la misma medida se decretó para Vicente Marías "N", padre de María del Rosario "N", quien es actual Presidenta municipal de Santo Tomás de los Plátanos y quien también es buscada por las autoridades.

#Detenidos. En audiencias celebradas este día, la Autoridad Judicial estableció prisión preventiva justificada para 15 presuntos integrantes de un entramado criminal en el municipio de #SantoTomás, investigados por su probable grado de intervención en delitos como extorsión… pic.twitter.com/AJ8UOS6L1s — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) December 24, 2024

La prisión preventiva justificada también fue ordenada para varios integrantes del Ayuntamiento, identificados como: Violeta "N", Secretaria del Ayuntamiento; María Raquel "N", primera regidora; Luis Ángel "N", cuarto regidor, además de tres policías municipales: Seferino "N", Ángel "N" y Martín "N".

La lista se completa con los ciudadanos Eidy Lorena "N", Araceli "N", Litzy Mariana "N" y Nelida "N", quienes también participaron en impedir la captura de Pedro Luis "N", alias "El Wicho", permitiendo así su fuga.

Según la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), el martes 17 de diciembre, elementos de la Policía de Investigación (PDI) intentaron ejecutar la orden de aprehensión contra el Presidente municipal electo durante su toma de protesta. Sin embargo, el operativo fracasó debido a la intervención de policías municipales encubiertos y familiares del imputado.

Detienen a 15 personas tras evasión del alcalde electo de Santo Tomás de los Plátanos - De acuerdo con las autoridades estatales continúan pendientes 11 órdenes de aprehensión en esa demarcación, incluida la del alcalde electo y la de la alcaldesa en turno >>>… pic.twitter.com/ooTrhRoRAw — Mexiquense (@MexiquenseTV) December 22, 2024

Según el expediente, el Alcalde electo de Santo Tomás de los Plátanos, Pedro Luis "N", está siendo investigado por su presunta participación en el delito de secuestro. Además, su esposa, la Alcaldesa saliente María del Rosario Esquivel Matías, podría tener vínculos con la organización criminal conocida como la Familia Michoacana

Frente a estas acusaciones, Pedro Luis Hernández de Paz, Alcalde del municipio de Santo Tomás de los Plátanos, declaró en una entrevista con "Los Periodistas" que las acusaciones en su contra son falsas y dijo que tras su huida comenzó una persecución en contra de toda su familia.

"Yo no soy ningún delincuente, nadie conoce a esa gente. Fueron por toda mi familia. Ahorita hay patrullas aterrorizando a todo el pueblo, lo único que quiero es paz para mi gente, para mi familia. Se llevaron a mi hija, es menor de edad".

El Edil denunció que desde la campaña había sido perseguido y que tras su triunfo los ataques incrementaron.

"Esto ya lo habían tratado de hacer cuando estuvimos en campaña, me mandaron a detener con la Guardia Nacional. Ahorita yo veo ilógico que teniendo un amparo de una autoridad federal se lo pasaron por donde se lo pasaron. Yo tengo la voluntad de presentarme para aclarar todas esas acusaciones".

Finalmente, Pedro Luis Hernández reiteró que está dispuesto a presentarse ante las autoridades para esclarecer su situación, pero solicitó garantías de seguridad.

⚠️Pues resulta que Pedro Luis Hernández, alcalde electo por el PRD en el municipio de Santo Tomás de los Plátanos, Edomex, Huyó Junto a su Esposa Durante Su Toma de Protesta. Tiene una orden de aprehensión pendiente por investigaciones de Operativo Enjambre. 😂 pic.twitter.com/aWAIcQyO6I — 𝙎σ𝐍ᶰყ  (@SoniTuit) December 17, 2024

"Yo me voy a presentar cuando sea mi audiencia, pero quiero presentarme con alguien, no sé a quien pedir ayuda para que nos pueda acompañar. Quiero presentarme para que me dejen porque no sé ni de qué se me está acusando, por eso pedimos la audiencia con mis abogados para ir con el juez y me digas de qué se me está acusando, por qué me persiguen, por eso promovimos nuestro amparo y me iba a presentar en la fecha establecida, pero lo que tramaban ellos era que no tomara protesta".

-Con información de Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado Gómez.