Putin pide perdón a Azerbaiyán por accidente aéreo y excluye responsabilidad de Rusia

MADRID, 28 Dic. (EUROPA PRESS).- El Presidente de Rusia, Vladimir Putin, pidió perdón a su homologo azerí, Ilham Aliyev, porque el siniestro del avión Embraer 109 de Azerbaijan Airlines ocurrió en territorio ruso, aunque en ningún momento admitió responsabilidad en un hipotético derribo del aparato, como dejó entrever ayer la Casa Blanca.

El día de Navidad, un avión modelo Embraer 190 de Azerbaijan Airlines que cubría la ruta Bakú-Grozni se estrelló a tres kilómetros del aeropuerto de la ciudad kazaja de Aktau, dejando 38 muertos y 29 heridos, la mayoría de ellos de gravedad.

Apenas transcurridas un par de horas de vuelo, el avión solicitó aterrizar de emergencia. Debido a la espesa niebla en Grozni, fue desviado primero a Majachkalá, en el Daguestán ruso, y después a Aktau, donde finalmente se estrelló.

Vladimir Putin apologizes to Azerbaijani President Ilham Aliyev 'for the tragic incident that occurred in Russian airspace,' according to an official Kremlin statement. https://t.co/qx7bCPP3Dc pic.twitter.com/iOghVJISHe

— Mark Krutov (@kromark) December 28, 2024