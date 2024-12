Olivia Hussey, estrella de Romeo y Julieta de 1968, fallece a los 73 años.

Por Jazmin Cárdenas

Puebla, 28 de diciembre (PeriódicoCentral).- La actriz Olivia Hussey Eisley, reconocida por protagonizar la adaptación de 1968 de Romeo y Julieta de Franco Zeffirelli, murió a los 73 años.

Así lo dieron a conocer sus familiares a través de un comunicado en su cuenta oficial de Instagram. Además, su amigo, el cineasta Marc Huestis, confirmó la noticia al diario de San Francisco Chronicle.

Cabe mencionar que no se reveló la causa de su fallecimiento. Sin embargo, según Marc Huestis, la actriz padecía cáncer de mama desde 2008.

También, agradecieron los “pensamientos y oraciones durante este momento difícil”. Asimismo, pidieron privacidad “mientras lamentamos la pérdida”.

La adaptación del clásico de Shakespeare Romeo y Julieta en película marcó un hito en la carrera de Olivia Hussey. La actriz interpretó el papel de Julieta a los 15 años. Mientras que su pareja en la película, Leonard Whiting, tenía 16 años.

No one has even looked more beautiful than Olivia Hussey in Romeo and Juliet pic.twitter.com/W0GxgRkojv

— zzz (@weirdngwoman) December 28, 2024