China sentencia a muerte a conductor responsable de un atropello masivo en Zhuhai

Ciudad de México, 28 de diciembre (SinEmbargo).- Un Tribunal chino dictó el pasado viernes la pena de muerte contra Fan Weiqiu, un hombre de 62 años que provocó una masacre en un centro deportivo de Zhuhai, provincia de Cantón, al atropellar deliberadamente a decenas de personas el 11 de noviembre.

El ataque, que dejó 35 muertos y 43 heridos, ocurrió cuando Fan ingresó con un todoterreno al Centro Deportivo del Distrito Xiangzhou y condujo de forma errática.

Según las autoridades, el agresor buscaba vengarse de la sociedad después de que se divorció.

El Tribunal Popular Intermedio de Zhuhai calificó los actos de Fan como “extremadamente viles” y de una crueldad “sin precedentes”.

Durante el juicio, el condenado admitió su culpabilidad y se revisaron pruebas contundentes, como grabaciones y testimonios de testigos.

Según la investigación policial, Fan, desempleado al momento del ataque, sufría insatisfacción personal, agravada por la división de bienes tras su separación. Su acción dejó un profundo daño emocional y social, señaló el Tribunal.

El día de la tragedia, testigos observaron cómo Fan conducía en círculos sobre la pista de atletismo, generando pánico y caos.

Tras el ataque, intentó quitarse la vida con un arma blanca, pero fue encontrado inconsciente y trasladado al hospital.

La agencia estatal Xinhua informó que el fallo se enmarca en un contexto de preocupación creciente por ataques indiscriminados en China.

Aunque predominan los ataques con armas blancas, los atropellos masivos han ganado notoriedad en los últimos años.

El Tribunal destacó que este crimen marcó un precedente por su gravedad y el impacto en la sociedad. Durante el proceso público, los familiares de las víctimas presenciaron la sentencia, considerada ejemplar para este tipo de actos.

En China, estos casos suelen manejarse con discreción. Las autoridades censuran contenido en redes sociales, también restringen la difusión de videos y testimonios, generando debates sobre la gestión de la información pública.

