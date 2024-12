Presidente de Azerbaiyán acusa a Rusia de disparar contra avión; pide a Putin indagar

MADRID, 29 (EUROPA PRESS).- El Presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, exigió este domingo a Rusia que termine de asumir su responsabilidad, total o parcial, por el siniestro de esta semana del avión Embraer 190 de Azerbaijan Airlines tras asegurar que el aparato perdió el control cuando sobrevolaba sobre la región rusa de Grozni y que recibió fuego desde tierra cuando la defensa aérea rusa estaba repeliendo un ataque aéreo ucraniano en la zona.

Aliyev realizó estas declaraciones un día después de mantener una conversación telefónica con Vladimir Putin en la que el mandatario ruso le pidió disculpas tras admitir que el siniestro comenzó en espacio aéreo ruso, pues el avión acabó estrellándose en Kazajistán a tres kilómetros del aeropuerto de la ciudad kazaja de Aktau, dejando 38 muertos y 29 heridos, la mayoría de ellos de gravedad, aunque no terminó de asumir la responsabilidad de lo ocurrido.

El Presidente de Azerbaiyán se mostró todavía más contundente al asegurar que "gracias al hecho de que el fuselaje no ardió, hoy podemos decir abiertamente que Rusia abrió fuego contra el avión; no de manera intencionada, pero podemos decir que lo hizo".

"The Azerbaijan Airlines plane was shot down by ground fire. Russia attempted to cover up the truth about the plane crash. For the first three days, all we heard from Russia were absurd claims.

Was the plane deliberately sent to Aktau, or was it an… pic.twitter.com/a5YRUYtXFk

