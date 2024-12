Gol histórico del mexicano Raúl Jiménez en Premier League; iguala marca de Chicharito

El mexicano Raúl Jiménez anotó su gol número 53 en Premier League, igualando así la marca previamente impuesta por Javier "Chicharito" Hernández.

Por Sebastián Gómez

Ciudad de México, 29 de diciembre (AS México).- Vaya cierre de año (y en general mitad de temporada) para Raúl Jiménez, pues no sólo recobró el protagonismo que hasta hace no mucho había perdido, sino que también le demostró al Fulham que hicieron bien al confiar en que tenía lo suficiente como para continuar con su desarrollo dentro del mejor futbol de todo el mundo.

Con paso sumamente destacado tanto en lo individual como en lo colectivo, lo del "Lobo de Tepeji" es de resaltar en vista de la proyección que ha generado, para en primera instancia, tener de momento a su equipo en los primeros lugares de la Premier League; así como por el desempeño que hoy día, le ha permitido escribir su nombre dentro de los libros históricos del futbol mexicano.

Empate con Chicharito; históricos del balompié inglés

Con su tanto de cabeza ante el Bournemouth al minuto 40, Raúl Jiménez ha empatado a su colega, Javier "Chicharito" Hernández, como los mexicanos con más goles en la historia de la Premier League, con un total de 53; un hito no menor si se contempla que se trata de la competición futbolística más destacada del planeta y que, además, cobra el doble de mérito por haberse conseguido en solo 178 partidos.

History for Raúl Jiménez! He ties Chicharito with 5⃣3⃣ career Premier League goals for the most by a @miseleccionmxEN player 🇲🇽 pic.twitter.com/UJKJYdo1I3 — Premier League USA (@PLinUSA) December 29, 2024

Vale la pena mencionar que este es el quinto gol que Jiménez marca ante el Bournemouth, pero el primero que logra bajo la camiseta del Fulham; los otros cuatro fueron cuando aún portaba los colores del Wolverhampton.

El golazo de Raúl Jiménez ante el Bournemouth

A cinco minutos de pausar las acciones para ir al descanso, llegó el tanto que adelantaría al Fulham cortesía del artillero mexicano. Tiro de esquina al corazón del área, Raúl que ganó la posición desde la espalda de sus contrincantes, y un giro de cuello espectacular, para con la cabeza mandar a guardar el esférico al fondo de las redes.

Con un gol de Harry Wilson al minuto 72, pero el empate de Ouattara al 88, el equipo de Raúl firmó el empate y marcha como octavo de la tabla general, a sólo a 6 puntos del Chelsea, por lo que sus seis goles y dos asistencias en 19 partidos, han sido fundamentales dentro del buen paso en esta temporada. ¡La pelea por puestos en torneos europeos está más viva que nunca!

"Raúl Jiménez":

Porque con este gol empató al Chicharito Hernández como el máximo goleador mexicano de la Premier League.pic.twitter.com/3lwWaafRWb — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) December 29, 2024

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE AS MÉXICO. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.