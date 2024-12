Jason Momoa regresa a DC Comics, pero como Lobo en la nueva película de Supergirl.

Por Alberto Zaragoza Lerma

Ciudad de México, 30 de diciembre (ASMéxico).- El nuevo Universo DC de James Gunn ha recuperado a uno de los actores más destacados de la anterior etapa, un Jason Momoa que regresa aunque no para interpretar a Aquaman, lo hace para darle vida a uno de los personajes más carismáticos y controvertidos de todo DC: Lobo.

Momoa aparecerá como Lobo en Supergirl: Woman of Tomorrow, la película protagonizada por Milly Alcock que se estrenará el 26 de junio de 2026.

Un film que supondrá la segunda en entrenarse del nuevo Universo DC tras la llegada de Superman el 11 de julio de 2025.

