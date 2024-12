Dolorosa y otros cuentos: relatos que transitan entre el realismo y la fantasía

El escritor Jorge Arturo Abascal Andrade platicó a SinEmbargo el contenido de su antología Dolorosa y otros cuentos.

Ciudad de México, 31 de diciembre (SinEmbargo).- El escritor Jorge Arturo Abascal Andrade habló en entrevista sobre su nueva colección de cuentas, con historias que transcurren desde el realismo de la cotidianidad hasta la fantasía de la Baja Edad Media y la consistencia de las minificciones.

Se trata de Dolorosa y otros cuentos (Textofilia), una antología que está dividida en tres secciones. La primera es “Aquí y ahora”, conformada por tres cuentos, en los que el autor presenta historias de lo que en este momento está pasando principalmente en México, de tal forma que tanto el narrador como los personajes que aparecen en estos tres cuentos —uno es Dolorosa, otro es Marero y otro es Bruma— “hablan de situaciones susceptibles de suceder en estos tiempos, digamos en tiempos más o menos contemporáneos”.

La segunda sección se llama “Distintos distantes” y está integrada por cuentos fantásticos o que suceden en otro tiempo lejano, no necesariamente en otro escenario, sino en otro tiempo. Uno, por ejemplo, sucede en la Baja Edad Media cuando está terminando la Edad Media y sucede en España. “Se llama ‘Historia de un pérfido amanecer y de su ingenia mediatriz poseedora de un cautivante documento’, es un cuento de brebajes de pócimas, de un escribano que se enfrenta a un hechizo que está oculto en un pliego”.

En esta segunda sección hay un realismo brutal “a propósito de la lujuria, de la sanidad, de la ambición, del deseo y está mezclado con la fantasía de un brebaje en que bañan a un pliego, un pliego de un escrito antiguo, y este pliego una vez que puede descifrarse lo que tiene oculto va a hacer a su poseedor, digamos que un extraordinario seductor”.

Finalmente la última sección se llama ‘Mínimos’ y son tres cuentos. “Un cuento que sucede en un circo, es un cuento de una página y tiene que ver precisamente el nombre de la sección con los cuentos, son mini ficciones, minicuentos”, platicó el autor.

Un elemento constante en algunas historias es el nombre de Muriel: “es un nombre que me gusta, me ha gustado desde siempre, pero le tuve un mayor acercamiento en un poema de los del poeta chileno Oscar Hahn en la que aparece en este poema un personaje que se llama Muriel y es una mujer vampiro que está en un café y que está esperando a que salgan para atrapar a su presa, entonces desde ahí he usado el nombre en distintos momentos”.

Obed Rosas https://www.sinembargo.mx/author/obedrosas/ Es licenciado en Comunicación y Periodismo por la FES Aragón de la UNAM. Estudió, además, Lengua y Literatura Hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras.