Trump llama "escoria violenta" a migrantes en EU; acusa que hay "fronteras abiertas"

Ciudad de México, 2 de enero (SinEmbargo).- El Presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, denunció este jueves que políticas de “fronteras abiertas” han permitido la entrada de “escoria violenta” al país norteamericano.

Estas declaraciones ocurren días antes de asumir nuevamente la Presidencia y de que al menos 15 personas han muerto y otras 30 han resultado heridas el día de ayer por un atropellamiento masivo en una transitada calle de la ciudad de Nueva Orleans, en el estado de Luisiana.

Trump utilizó su red Truth Social para afirmar:

Our Country is a disaster, a laughing stock all over the World! This is what happens when you have OPEN BORDERS, with weak, ineffective, and virtually nonexistent leadership. The DOJ, FBI, and Democrat state and local prosecutors have not done their job. They are incompetent and…

El mandatario electo también criticó al Departamento de Justicia, al FBI y a fiscales demócratas, a quienes calificó como “incompetentes y corruptos”. Los acusó de priorizar investigaciones en su contra sobre proteger a los ciudadanos.

El atentado en Nueva Orleans, cometido presuntamente por Shamsud Din Jabbar, un ciudadano estadounidense nacido en Texas, fue señalado por Trump como un ejemplo de la supuesta crisis migratoria. Jabbar habría portado una bandera del Estado Islámico durante el ataque, según reportes iniciales.

Asimismo, el Republicano vinculó el vehículo usado en el ataque con actividades fronterizas. Medios como Fox News difundieron que el automóvil habría cruzado desde México en noviembre, aunque esta información fue rectificada más tarde.

De acuerdo con una reportera de Fox News, el historial del vehículo mostraba patrones cercanos a Eagle Pass, Texas, lo que podría sugerir tráfico de personas. Sin embargo, no hay pruebas concluyentes de que el automóvil haya cruzado la frontera.

La cadena conservadora también respaldó las declaraciones de Trump, generando eco en redes sociales y entre sus seguidores.

A pesar de estas afirmaciones, estadísticas recientes del FBI muestran una disminución en los crímenes violentos en Estados Unidos.

With the Biden “Open Border’s Policy” I said, many times during Rallies, and elsewhere, that Radical Islamic Terrorism, and other forms of violent crime, will become so bad in America that it will become hard to even imagine or believe. That time has come, only worse than ever…

— Donald J. Trump Posts From His Truth Social (@TrumpDailyPosts) January 2, 2025