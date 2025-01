SONDEO ¬ Gravamen a Shein y Amazon divide opiniones entre comerciantes y usuarios

Comerciantes celebraron el cobro de impuestos a plataformas digitales, como Shein y Amazon, por la competencia desleal que representan para productores mexicanos, mientras que usuarios de plataformas digitales desconoce qué tanto impactará en sus compras.

Ciudad de México, 4 de enero (SinEmbargo).– Las empresas de origen extranjero que comercian productos a México a través de plataformas digitales, como Shein, Amazon o Temu, tendrán que pagar impuestos al Servicio de Administración Tributaria (SAT) desde este 2025, una medida que tanto comerciantes de la Ciudad de México como usuarios celebran, otros aún tienen dudas de si esto afectará su economía.

El SAT publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) las Reglas Generales de Comercio Exterior para 2025 que entraron en vigor el 1 de enero y establecen los nuevos lineamientos sobre la comercialización a través de plataformas en Internet.

Las reglas plantean aumentar un 19 por ciento los impuestos a productos exportados desde países sin un tratado comercial, entre ellos China, de donde son originarias empresas como Shein, Temu y AliExpress. El SAT ha planteado que las medidas buscan fortalecer el combate a prácticas abusivas, como la evasión de impuestos y el contrabando.

Clemente, un comerciante del Centro Histórico de la Ciudad de México, calificó como positiva esta estrategia para que compitan en condiciones más parecidas a los trabajadores en México. “Está bien para que paguen igual que los otros, que sus balances sean los mismos. Por eso se quejan los demás, ¿no? Porque no pagan y ya se compra más ahí [en las plataformas] que en otras partes, ya todo es digital y ellos no pagan nada”, expuso.

Juan, quien vende calcetas sobre la calle Artículo 123 de la colonia Centro, recordó que la competencia tiene años siendo desleal, por ejemplo, dijo que antes se podía ver en las calles puestos que vendían zapatos, todos exportados de Guanajuato pero “ahora la gente prefiere comprar ropa y zapatos de menos calidad porque son más baratos”.

“La razón es para hacer competencia con los productos internos, con los nacionales. Eso beneficiaría a los comerciantes nacionales, entonces me parece que para algunos comerciantes de aquí sí es beneficioso”, consideró Emiliano, un habitante de la capital.

El crecimiento de las plataformas de venta en línea, en especial de las de origen asiático, ha perjudicado a empresarios mexicanos, quienes han denunciado desde hace años que estas empresas compiten en el mercado sin pagar impuestos.

Por ejemplo, la Cámara Nacional de la Industria del Calzado (Canaical) reporta que en 2023 la importación de calzado por plataformas digitales alcanzó cuatro mil millones de dólares, mientras que la Asociación de Empresas Proveedoras Industriales de México (Apimex) y la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) ha denunciado una competencia desleal.

Mientras que la Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato (CICEG) evidenció cómo estas plataformas se favorecen de no pagar impuestos. “Las exportaciones ascienden a 31 millones de pares de zapatos y las importaciones a 120 millones”, planteó en 2024.

Marcelino, quien compra regularmente en plataformas digitales, consideró que el cobro de impuestos es necesario porque cada vez son más las personas que las usan, consideró que así podría mejorar la economía en el país.

“Siento que es un impuesto que sí debía darse, más que nada para seguir regulando la comercialización, no estoy tan bien informado, pero considero que es bueno que se implemente porque, como ha sido el boom de las redes, de los digital, es algo que debía tarde o temprano implementarse”, señaló.

José nunca ha comprado productos en internet pero tiene amigos y conocidos que sí lo hacen, por lo que opinó que cobrar más impuestos podría ayudar "a promover una competencia más equitativa entre los productos nacionales y los que vienen del extranjero, específicamente de Asia, para tener equilibrio".

Mientras Daniela, quien compra ropa en Shein, lamentó el cobro de impuestos, aseguró que en los últimos días ha notado que los productos sí son más caros.

“Creo que es un beneficio para los comerciantes mexicanos, pero también está el otro lado. Por ejemplo, yo compro ropa y han subido demasiado los precios. Yo compraba ahí [en Shein] porque encontraba más fácilmente lo que me gustaba, de mi talla y a un precio accesible, con esto siento que se ha vuelto y será un poco más complicado comprar”.

En ello coincidió Lluvia Marisol, vendedora de ropa y peluches frente al Palacio de Bellas Artes, quien teme que esto impacte en sus gastos ya que usa plataformas digitales como Shein y Temu porque encuentra productos más económicos.

“Las uso para uso personal y para vender porque encuentro cosas que en el centro [de la Ciudad de México] no. Me gusta que tienen facilidades como que llegan a la puerta de mi casa, además alguna cosas son más baratas. Sí ahora me cobrarán más me parece mal porque ya nos hacen esperar y nos cobran el envío, así me costará más”, comentó.

El anuncio por parte del Servicio de Administración Tributaria de emprender medidas para combatir prácticas abusivas por parte de plataformas de comercio en línea extranjeras que operan en México no es nuevo, pues desde octubre se realizaron modificaciones a la normatividad con este fin.

Desde este 2025, las plataformas digitales deberán cumplir requisitos fiscales como inscribirse en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), expedir un Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) a los oferentes de bienes con los que realicen transacciones, así como obtener de ellos datos referentes a cuentas bancarias y su país de ubicación.

Es decir, las compañías internacionales de ventas por internet tendrán que recabar el RFC o la CURP de sus clientes en México, con el objetivo de que la Secretaría de Economía identifique a quienes compran mercancía a gran escala para revender en el país.

