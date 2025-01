VIDEOS ¬ EU comienza homenaje de 6 días a Jimmy Carter con emotivo funeral en Georgia

Ciudad de México, 4 de enero (SinEmbargo).- El homenaje de seis días a Jimmy Carter comenzó con la apertura de su capilla ardiente en Georgia, Estados Unidos. El expresidente será honrado en varios eventos antes de su funeral de Estado en Washington.

El funeral comenzó la noche del viernes con la llegada horas antes de la familia del expresidente al Centro Médico Phoebe Sumter para preparar el traslado del difunto por una ruta que lo llevó por lugares históricos locales hasta la capital del estado, Atlanta.

El Gobernador Brian Kemp encabezó la delegación oficial en la ceremonia que tuvo lugar en el Congreso del estado, acompañado de los responsables del legislativo local, antes de la rendición de tributos protagonizada por su segundo hijo mayor, James Earl "Chip" Carter, y el nieto del fallecido expresidente, Jason Carter.

Former President Jimmy Carter's casket passed his childhood home in Plains, Georgia, on its way to Atlanta. A bell ceremony took place to honor the former president, ringing 39 times in honor of the 39th president of the United States. https://t.co/IgpagHoafm pic.twitter.com/l1QR0fQWKE

— ABC News (@ABC) January 4, 2025