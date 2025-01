Recuerdos de mis padres de la crisis del 29 y Trump

Mis padres Emma y Arnulfo, se casaron en 1924 en El Paso Texas, ambos eran refugiados en esa ciudad, con motivo de la Revolución mexicana. Los antecedentes familiares de ellos eran diferentes, el de Aguascalientes, su madre era maestra y su familia eran agricultores , Ella de Coahuila gente acomodada. Pero el exilio los había emparejado, y se casaron en los momentos en que México recuperaba la paz con el gobierno de Álvaro Obregón y el inicio del mandato de Plutarco Elías Calles.

Regresaron a México y otra vez surgió la diferencia de clases. Mi padre, no tenía nada pues todo se perdió en la Revolución. La familia de mi madre conservaba propiedades y minas, adquiridas desde el siglo anterior en Sierra Mojada Coahuila. Ahí regresaron y a disfrutar de la inmediata bonanza post su revolucionaria, que se vio interrumpida por la crisis del 29. Las anécdotas que contaban sobre la vida difícil en la crisis, eran como historias de terror, sin asesinos seriales, ni fantasmas demoníacos. Simplemente la miseria, la falta de trabajo, el cierre de las minas, la quiebra de la empresa familiar ; generaron tragedias grandes, cotidianas, para todos en la comunidad, ellos terminaron saliendo a buscar la vida en la comarca lagunera, en 1935.

Ambos tenían diferentes opiniones de la causa de las crisis, mi padre hacía un análisis fundamentalmente económico que responsabilizaba a la locura de la inversión irresponsable y la especulación de la bolsa de valores norteamericana por falta de regulaciones y de controles eficaces.

Mi madre insistía mucho en culpar a Inglaterra, Francia y Estados Unidos y repetía un argumento que a simple vista se escuchaba como más emotivo que analítico, ella decía, “ la culpa la tuvieron los vencedores( de la Primera Guerra) porque obligaron a los alemanes a entregar todo su oro, hablo de metal, y les invadieron las minas de carbón” “ Y luego agregaba” “ Eso empobreció a Alemania y contagió a toda Europa, y años después ya no hubo quién comprara las mercancías que se producían en Estados Unidos, y de repente el valor de las acciones en la bolsa eran como cáscaras de huevos usados que estaban vacías"

Mi padre un hombre autoritario terminaba la discusión diciendo “ ¡No me contradigas Emma!, al final de cuentas se produjo un fenómeno de sobreproducción y las mercancías, sobre todos los automóviles, radios y electricidad que se habían estado vendiendo como pan caliente, se quedaron en las agencias y en las tiendas …y así se vino la crisis hasta México”.

Aunque me parecía una especie de lenguaje romántico, emocional como mucho de lo que decía mi mamá, me intrigaba aquello de “ El oro de los alemanes” y ya viejo me propuse como un homenaje a Emmy, ( como le decíamos ) saber un poco más sobre aquello.

Y efectivamente Inglaterra y Francia con el apoyo de Estados Unidos obligaron a Alemania a pagar los compromisos del tratado de Versalles que puso fin a la primera guerra mundial, como los alemanes no tenían suficiente oro, al entregar el poco metal que tenían se quedaron sin respaldo del marco se puso en crisis el modo de garantía del valor de la moneda, produciéndose una de las devaluaciones más impresionantes de la historia. De marcos por dólar se devaluó hasta 4 mil doscientos marcos por Dólar.

Mientras en Estados Unidos se vivía una época de bonanza y se elevaron la producción y compra de mercancías durante cinco años, pues la reserva Federal redujo considerablemente la tasa de interés base hasta el 3.5 por ciento, y con créditos baratos a nivel del consumidor, todo mundo empezó a comprar en abonos, eso aumentó la especulación en la bolsa de Estados Unidos artificialmente y estalló en octubre de 1929, esto contado a muy grandes pasos, por eso debe alertarnos sobre pero sobre todo a Estados Unidos las políticas simplistas para resolver los grandes problemas económicos.

Ya en plena crisis el Presidente Hebert Hoover promovió medidas como una la ley arancelaria, aumentó los impuestos sobre la renta y dirigió una campaña contra los migrantes en Estados Unidos específicamente contra los México Americanos, deportando a México entre 1930 y 1933 cerca de 100 mil 000 mexicanos, y en la década de 1930 se repatriaron a México cerca de un millón de mexicanos de los cuales alrededor del 50 por ciento eran nacidos en Estados Unidos pero igual fueron expulsados a México.

Durante esos años, Estados Unidos no pudo recuperarse hasta que se estableció una nueva política menos agresiva en la economía con el llamado “nuevo trato” de Franklin D. Roosevelt. Y el inicio de la segunda Guerra mundial.

Todos estos hechos entre 1921 y 1939, demostraron a Estados Unidos y a los países colonialistas que las medidas radicales y bruscas al final generan una enorme crisis económica que produce alternativas políticas fascistas, depredadoras, que al final se adueñan de la riqueza y la libertad de los ciudadanos.

Por eso, recordando a mis padres y sus interesantes discusiones sobre el origen de la gran crisis de los 30s y la pobreza que cayó sobre México, le diría como un buen consejo a Trump “ antes de tratar de aplicar fórmulas simples y fáciles, racistas e inhumanas mírate en el espejo de Hebert Hoover. Pero advirtiendo que en aquel tiempo Estados Unidos no tenía ninguna potencia capitalista enfrente y que ahora por lo menos hay un par que pueden aprovechar la crisis que genere sus políticas proteccionistas y racistas.

Gustavo De la Rosa https://www.sinembargo.mx/author/delarosa/ Es director del Despacho Obrero y Derechos Humanos desde 1974 y profesor investigador en educacion, de la UACJ en Ciudad Juárez.