¿Quiénes son candidatos a Papa? Porque allí se definirá hacia dónde va la iglesia

Tras la muerte del Papa Francisco, el Vaticano comenzará la búsqueda de su sucesor. Entre los posibles candidatos destacan los nombres de ocho personajes, en cuyas manos podría estar el rumbo a tomar por la iglesia católica durante los años por venir.

Ciudad de México, 22 de abril (SinEmbargo).– Mientras que en una parte del Vaticano se preparan cuidadosamente las exequias del Papa Francisco, muerto este 21 de abril a los 88 años, en otra se mueven piezas para llegar al Cónclave –en unos 15 o 20 días más– donde se elegirá al nuevo líder de la Iglesia católica.

Este proceso político dentro del Vaticano, cargado de tradición y simbolismo, y que puede durar incluso hasta 30 días, está lleno de juegos de poder, entre ellos barajar nombres de quienes podrían ser herederos del Pontificado de Jorge Bergoglio. Estas conjeturas, sin embargo, suelen no ser tan precisas. The New York Times recuerda que antes de la elección del Papa Francisco en 2013, muchas casas de apuestas ni siquiera lo contaban entre los favoritos. Y ahora, las predicciones son aún más complicadas "porque Francisco hizo muchos nombramientos en un período relativamente corto durante su mandato, diversificando el Colegio Cardenalicio y haciendo más difícil identificar movimientos y facciones dentro del grupo".

Sobre este reacomodo de fuerzas y la disrupción que el papado de Francisco provocó en el catolicismo, The Wall Street Journal expone que algunos cardenales ahora afirman que desean un sucesor que pueda estabilizar el rumbo y calmar las tensiones entre progresistas y conservadores sobre el divorcio, las relaciones entre personas del mismo sexo, el celibato sacerdotal y otros temas polémicos.

Em un texto firmado por Marcus Walker se cita a Massimo Faggioli, historiador de la Iglesia en la Universidad de Villanova, quien considera que “muchos cardenales están cansados ​​de la montaña rusa que ha sido este pontificado. Muchos de ellos buscarán algo de estabilidad".

Francisco, dice el diario, nombró a 108 de los 135 cardenales con derecho a voto, por lo que es improbable que la mayoría repudie sus esfuerzos por acercar la Iglesia a los creyentes comunes, especialmente a los pobres y marginados, priorizando su función pastoral en lugar de acusaciones doctrinarias.

"Solo un pequeño número de cardenales tradicionalistas desea regresar a un papado que imponga una ortodoxia universal sobre la moral sexual y las cuestiones de género, al estilo de Benedicto XVI, predecesor de Francisco", afirma. Aunque también destaca que una minoría mayor de conservadores moderados podría bloquear a candidatos que consideren demasiado radicales en cuestiones como la ordenación de mujeres, el celibato sacerdotal y las bendiciones para parejas del mismo sexo.

Podría ser, entonces, un cardenal ideológicamente moderado con la sutileza diplomática necesaria para superar las divisiones de la Iglesia, manteniendo al mismo tiempo el enfoque pastoral de Francisco, podría tener buenas perspectivas, expone Walker.

Además, muchos cardenales preferirían un papa con suficiente carisma para continuar la labor de Francisco en el mundo más allá de la Iglesia Católica, incluyendo el desarrollo de relaciones con otras confesiones y la toma de posición en temas políticos y económicos, como guerras, migración y cambio climático.

"Sin embargo, el candidato ideal necesita habilidades tecnocráticas para solucionar el crónico y creciente déficit presupuestario del Vaticano, un área en la que Francisco tuvo dificultades", dice el analista.

En este escenario, "ninguno de los hombres considerados papabiles (en italiano, 'papables') cumple todos los requisitos, por esto convierte a este cónclave en una de las contiendas más abiertas de la historia reciente", afirma.

Así, el debate sobre los posibles sucesores del Papa francisco comenzó hace mucho tiempo detrás de los muros del Vaticano, y los observadores están prediciendo varias posibilidades, entre ellos los contendientes que se enlistan a continuación.

Pierbattista Pizzaballa, el cardenal de Medio Oriente

Pierbattista Pizzaballa, de 60 años, es italiano y principal funcionario del Vaticano para Medio Oriente; también es considerado uno de los candidatos más destacados. Aunque se convirtió en cardenal en 2023, su experiencia en una de las zonas de conflicto más activas del mundo le ayudó a alcanzar la fama.

El cardenal Pizzaballa sería el primer Papa italiano desde Juan Pablo I en 1978, pero los expertos dicen que también es considerado una figura internacional y alejado de la política del Vaticano, habiendo pasado gran parte de su carrera en Jerusalén. También se ha mantenido generalmente alejado de las polémicas sobre doctrina, lo que según los expertos podría ayudarle a conseguir la mayoría necesaria de dos tercios en el Colegio Cardenalicio, aunque algunos piensan que puede ser considerado demasiado joven para el cargo.

Pietro Parolin, el italiano de voz suave

El cardenal Pietro Parolin, de 70 años, fue el segundo al mando del Papa Francisco desde 2013, cuando el Pontífice lo nombró Secretario de Estado. En ese cargo, el cardenal se encarga de supervisar los asuntos internos de la Iglesia y guiar la política exterior.

El cardenal Parolin, "italiano de voz suave y centrista de modales apacibles, está profundamente familiarizado con la Curia, la administración central de la Iglesia, así como con la vasta red internacional del Vaticano, habiendo servido durante más de 20 años como diplomático y subsecretario en el organismo con sede en el Vaticano que supervisa sus relaciones internacionales".

Domina el inglés, el francés, el italiano y el español, y ha participado como ponente en conferencias internacionales sobre el conflicto israelí-palestino, el cambio climático y la trata de personas. También es un experto en Asia, y los observadores del Vaticano lo consideran el artífice del progreso que el Vaticano ha logrado en los últimos años en el fortalecimiento de las relaciones con China y Vietnam.

Fridolin Ambongo, el aspirante de África

El cardenal Fridolin Ambongo, de 65 años y arzobispo de Kinshasa, capital de la República Democrática del Congo, ha sido considerado un posible candidato desde que Francisco lo nombró cardenal en 2019. "El Papa Francisco instó durante mucho tiempo a la Iglesia católica a "ir a las periferias", es decir a las comunidades de África y Asia, donde la Iglesia también es más vibrante. Una pregunta persistente ha sido cuándo la Iglesia podría reforzar ese compromiso eligiendo a un papa africano. Los católicos representan alrededor del 18 por ciento de la población del continente y generan más seminaristas que cualquier otra parte del mundo”, plantea el Times.

Sin embargo, existe cierta paradoja al elegir a un sucesor africano. Si bien sería una ruptura con la tradición, la jerarquía católica africana se encuentra entre las más conservadoras. El cardenal Ambongo ha sido cercano al papa Francisco, siendo uno de los nueve miembros de un grupo asesor conocido como el Consejo de Cardenales. Sin embargo, el cardenal lideró la oposición a la decisión de Francisco de 2023 de que la Iglesia debía bendecir a las parejas homosexuales.

Luis Antonio Tagle, el “Francisco asiático"

Luis Antonio Tagle, de 67 años, cardenal filipino de tendencia liberal, a quien los comentaristas han apodado el "Francisco asiático", ha sido considerado durante años uno de los favoritos para ser Papa. Fue nombrado cardenal por el Papa Benedicto XVI en 2012 y sería el primer Papa asiático.

De acuerdo con su perfil presentado en NYT, Tagle fue aliado de Francisco: "el a menudo sonriente cardenal Tagle es conocido como ‘Chito'. Su trato amable concuerda con la atención de Francisco a los pobres y necesitados en los países en desarrollo, donde ha vivido y trabajado”. También acompañó a Francisco o lo ayudó a preparar sus viajes a Asia, incluyendo una agotadora gira de 11 días por el Sudeste Asiático y el Pacífico en el verano de 2024.

Además, proviene de una región del mundo donde el catolicismo aún desempeña un papel destacado, y donde Francisco prestó especial atención a la construcción de una iglesia con un futuro menos eurocéntrico. El cardenal Tagle fue considerado ampliamente uno de los candidatos más prometedores en el cónclave de 2013, pero en aquel momento parecía demasiado joven para el cargo.

Él ha abordado algunos de los temas más divisivos de la Iglesia, como la inclusión de las personas homosexuales y la posibilidad de dar la comunión a los católicos divorciados y vueltos a casar. También presidió la reunión internacional de la Iglesia sobre la familia en 2014 y una asamblea general sobre el mismo tema al año siguiente, en la que los prelados acordaron un enfoque más inclusivo por parte de la Iglesia, aunque mantuvieron su oposición al matrimonio entre personas del mismo sexo.

Peter Ebere Okpaleke

El cardenal nigeriano Peter Ebere Okpaleke, de 62 años, es otra figura africana a considerar en la sucesión papal, pues Okpaleke representa una postura más centrista en comparación con Ambongo Besungu y posee una sólida experiencia pastoral. Fue designado por Benedicto XVI, pero sólo logró asumir plenamente su cargo gracias al respaldo firme del Papa Francisco, quien intervino cuando su nombramiento enfrentó fuertes resistencias dentro de Nigeria.

Conocido por su serenidad, su articulación y sus cualidades pastorales recomienda a su rebaño los valores del “amor y el respeto a cada persona, hombre y mujer, como hijos de Dios”. El cardenal Okpaleke concede gran importancia a la Eucaristía y a la participación litúrgica y ha señalado que los nigerianos tienen una alta tasa de asistencia a misa, con un 94 por ciento de católicos nigerianos que asisten a misa al menos una vez por semana. Esto lo atribuye a una cosmovisión tradicional que reconoce la presencia de Dios en la vida cotidiana, al papel de la familia como "iglesia doméstica" donde se transmite la fe y al sentido de comunidad dentro de las parroquias.

Matteo Zuppi, el favorito de Francisco

El cardenal Matteo Maria Zuppi, de Italia y 69 años, destaca entre los aspirantes que reflejan la visión de Francisco de que la Iglesia debe representar y apoyar a los pobres. Francisco ascendió al progresista boloñés al cardenalato en 2019 y le asignó varias misiones importantes. Algunos expertos especulan que Francisco probablemente lo habría favorecido como su sucesor, aunque el Papa nunca se pronunció públicamente al respecto.

El cardenal Zuppi tiene un estrecho vínculo con Sant'Egidio, una comunidad católica conocida por su servicio a los pobres y la resolución de conflictos. "Los observadores del Vaticano afirman que el grupo se convirtió en un grupo de presión cada vez más importante bajo el gobierno de Francisco, y los expertos sospechan que la cercanía del cardenal a la poderosa comunidad podría ayudarle a obtener votos. Sin embargo, ese vínculo también ha suscitado la preocupación de que, de ser elegido Papa, se dejaría influenciar excesivamente por el grupo”, dice el Times.

En 2015, Francisco lo nombró arzobispo de Bolonia, uno de los puestos más importantes de Italia. Allí, "Don Matteo", como se le conoce, continuó trabajando con personas pobres y migrantes. "Acoger a los migrantes es un reto histórico para Europa", ha declarado. "Cristo nos invita a no darles la espalda”. En los últimos años, Francisco nombró al cardenal Zuppi como enviado clave para asuntos relacionados con Ucrania. También ha dado la bienvenida a los católicos LGBT, escribiendo el prefacio de la edición italiana del libro de 2017 del reverendo James Martin, "Construyendo un Puente", que instaba a la Iglesia a encontrar nuevas formas pastorales de atender a las personas homosexuales.

Peter Erdö, el húngaro ultraconservador

Se espera que el cardenal húngaro Peter Erdö, de 72 años y experto en derecho canónico, sea uno de los favoritos entre los cardenales que anhelan un retorno al conservadurismo de los papas Juan Pablo II y Benedicto XVI. Juan Pablo II lo nombró arzobispo de Esztergom-Budapest en 2002 y, al año siguiente, le otorgó el capelo cardenalicio, convirtiéndolo, a sus 50 años, en el cardenal más joven de la época.

"El cardenal Erdö es considerado un diplomático astuto, capaz de tender puentes con los católicos de Latinoamérica y África, y experto en conectar con otros grupos religiosos. Ha asistido con frecuencia a conmemoraciones del Holocausto, y los líderes judíos afirman que su apoyo ha sido crucial en un momento de auge de la extrema derecha y creciente antisemitismo en Hungría. Muchos de sus homólogos occidentales lo conocen, ya que fue presidente del Consejo de las Conferencias Episcopales de Europa entre 2006 y 2016. También ha escrito varios libros y habla o comprende inglés, francés, alemán, italiano, ruso y español, lo que le otorga la destreza lingüística necesaria para servir a un rebaño global”, dice The New York Times.

También se ha pronunciado en contra de permitir que los católicos divorciados reciban la comunión y de acoger a migrantes. En una entrevista de 2019 con Robert Moynihan, fundador y editor de la revista Inside the Vatican, el cardenal Erdö habló de la necesidad de "cuidar la llama" de la fe cristiana tradicional en un mundo cada vez más secular.

Anders Arborelius, primer cardenal católico en Suecia

El obispo Anders Arborelius de Estocolmo, de 75 años, quien se convirtió al catolicismo a los 20, es el primer cardenal católico de Suecia. Aunque Suecia fue en su día predominantemente luterana y ahora es mayoritariamente laica, es uno de los pocos países europeos donde la Iglesia católica ha crecido en los últimos años. La designación del cardenal por Francisco en 2017 se interpretó como otro intento de acercarse a los países donde los católicos representan una minoría.

También advirtió sobre las corrientes políticas que podrían dividir a la Iglesia. "Puede ser un peligro en algunos sectores de la Iglesia que se dividan sobre diversos temas", dijo. "No debemos formar partidos dentro de la Iglesia Católica".

El cardenal Arborelius, exmonje carmelita, al igual que Francisco, ha expresado su apoyo a los migrantes. Sin embargo, se opuso a bendecir a las parejas del mismo sexo. En 2006, afirmó que la decisión de la Iglesia Luterana Sueca de permitir tales bendiciones dificultaría el diálogo entre ésta y la Iglesia Católica Romana.