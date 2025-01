La élite de súper ricos y líderes de derecha extrema cargarán el carruaje de Trump

MADRID, 19 Ene. (EUROPA PRESS).- Donald Trump asumirá formalmente este lunes en Washington D.C. el cargo como el Presidente número 47 de Estados Unidos en una ceremonia caracterizada por la presencia de líderes de la derecha internacional y los consejeros delegados de las principales compañías tecnológicas del país y por un mensaje de unidad nacional, según adelantó el propio mandatario electo, lejos del tono alarmista de su primera investidura en 2016.

Una misa en la iglesia de San Juan de la plaza Lafayette abrirá los prolegómenos de una investidura que comenzará al mediodía (hora local) bajo la gran cúpula de la Rotonda del Capitolio, la sede del legislativo norteamericano, en una medida excepcional debido al frío glacial que azotará la capital norteamericana esa mañana: -6 grados centígrados (°C) con una sensación térmica que podría alcanzar los -13°C.

January 20th cannot come fast enough! Everybody, even those that initially opposed a Victory by President Donald J. Trump and the Trump Administration, just want it to happen. It is my obligation to protect the People of our Country but, before we even begin, we have to think of…

— Donald J. Trump Posts From His Truth Social (@TrumpDailyPosts) January 17, 2025