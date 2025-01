De minimizar el COVID a querer bombardear México. Así fue el primer mandato de Trump

El primer mandato de Trump estuvo marcado por sus controversiales declaraciones y actitudes. Entre los momentos más recordados se encuentran el asalto al Capitolio, sus constantes enfrentamientos contra la prensa y sus amenazas contra Corea del Norte, México y Venezuela, entre otras naciones.

Ciudad de México, 18 de enero (SinEmbargo).- Sus intenciones de invadir Venezuela, sus insultos contra los mexicanos, el negar la exigencia del cambio climático, las polémicas declaraciones sobre el Covid-19, son sólo algunos de los escándalos que Donald Trump protagonizó durante su primer periodo como Presidente de Estados Unidos, de 2016 a 2020.

Fue en mayo de 2017, durante la cumbre del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), que se llevó a cabo en Bruselas, Bélgica, cuando Trump empujó bruscamente a Dusko Markovic, entonces Primer Ministro de Montenegro, con el propósito de ubicarse en la primera fila del grupo de los líderes que caminaban rumbo a la entonces nueva sede de la Alianza del Atlántico. Todo quedó grabado en video y fue material de debate.

En las imágenes que aún circulan por la red, se puede observar el momento en que el entonces mandatario estadounidense empuja a Markovic con el propósito de abrirse paso y quedar al frente del grupo de líderes, quienes vieron interrumpida la plática que sostenían. Por su parte, Trump, tras el empujón, arregla su saco y con una sonrisa expresó un comentario para integrarse a sus acompañantes.

🚨I 🇺🇸 Donald Trump, el loco peligroso que iba a causar la tercera guerra mundial, fue el primer presidente de Estados Unidos en pisar Corea del Norte desde la guerra entre las dos Corea 🔥 ¿Apoyas a Trumpy como el próximo presidente de Estados Unidos? 👆 💯 pic.twitter.com/rUKmDtNaWp — 🔰Guardianes Patrióticos (@Patrioticos_RD) August 21, 2024

En otro caso, Trump criticó en varias ocasiones al Gobierno de Venezuela, incluso, hizo insinuaciones sobre una posible intervención militar al país sudamericano. De acuerdo con medios internacionales, en agosto de 2018, el mandatario estadounidense preguntó textualmente a sus asesores por qué Estados Unidos no podía invadir a Venezuela.

De acuerdo con la cadena noticiosa CNN, la información les fue proporcionada por un alto funcionario que estaría familiarizado con el tema y que pidió el anonimato. Los cuestionamientos de Trump hacia sus principales asesores en política exterior, tuvieron lugar durante una reunión en la Oficina Oval.

URGENTE | Trump: “Tenemos muchas alternativas para #Venezuela, incluida una posible opción militar”. pic.twitter.com/8YsWGt8G8K — Yusnaby (@Yusnaby) August 11, 2017

No solo fueron los comportamientos hacia otras naciones.

Las acusaciones de acoso y sus pleitos con la prensa

En EU, Donald Trump fue blanco de varios señalamientos de acoso sexual durante su primer campaña presidencial, en 2016, sin embargo, el magnate siempre ha negado estas acusaciones calificándolas de falsa. Uno de estos señalamientos lo hizo Summer Zervos, una participante del programa de televisión "El Aprendiz".

La mujer explicó que Trump presuntamente le habría hecho insinuaciones sexuales en 2007, cuando conoció al magnate. Además, acusó al republicano de hacerle tocamientos indebidos. Otra acusación provino de Alva Jonhson, una colaboradora que trabajó en la campaña electoral de Trump, quien afirmó que el republicano sostuvo una "conducta sexualmente depredadora" al intentar besarla sin su consentimiento en un mitin de 2016.

A eso se suma cómo Trump mantuvo un enfrentamiento continuo con los medios de comunicación que hacían críticas a su gobierno, calificando dichas críticas de noticias falsas, que presuntamente tenían el objetivo de perjudicarlo, por lo que incluso se dio a la tarea de crear los Premios Fake News para señalar a esos medios.

En febrero de 2017, por ejemplo, varios medios de comunicación quedaron fuera de una reunión de prensa que se llevó a cabo en la oficina de Spicer. Entre estos, estuvieron Los Angeles Times, CNN, The New York Times y la BBC. Mientras que medios afines a Trump, como The Washington Times, Breitbart News y The One America Network sí pudieron entrar.

Además, en enero de 2018, cuando el mandatario estadounidense anunció los Fake News Awards, así como el ranking de lo que estarían incluidos en los mismos. Entre los medios más galardonados se posicionaron el diario The New York Times y CNN.

Los ataques de Trump contra la prensa estadounidense fueron criticados, incluso, por algunos de sus propios compañeros de partido, específicamente por Jeff Flake y John McCain, entonces senadores republicanos. Flake, por ejemplo, destacó que la prensa libre era enemigo de los gobernantes déspotas y sostuvo que se debería sospechar de quien está en el poder y califica de noticias falsas las críticas.

La negación del cambio climático y el COVID

Trump también es recordado en su primer mandato por desestimar al Coronavirus, ya que sostenía que la pandemia no era tan grave y que, cuando apenas había comenzado la contingencia sanitaria, faltaba poco para que desapareciera milagrosamente. Además, acusó a China de ser el responsable de crear el virus en un laboratorio.

Sin embargo, meses después, en octubre de 2020, el republicano dio positivo a COVID-19. Él mismo confirmó que estaba experimentando síntomas “leves” de la enfermedad, por lo que, detalló, tanto él como su esposa Melania Trump se pudieron de inmediato en cuarentena, aunque, agregó, continuaría trabajando desde la Casa Blanca.

President Trump: "It will go away. Just stay calm. It will go away." pic.twitter.com/EPHf9oI1V1 — The Hill (@thehill) March 10, 2020

El republicano también expresó en varias ocasiones su negación a la existencia del cambio climático. Su discurso negacionista lo llevó a fabricar argumentos para rechazar que este fenómeno exista, por lo que incluso en julio de 2017, anunció el retiro de Estados Unidos de los Acuerdos de París.

En ese momento argumentó que la Unión Americana pagaría billones de dólares para protegerse de algo que según él no existe. El proceso formal para el retiro tuvo lugar en noviembre de 2019, así lo confirmó el entonces Secretario de Estados de la Unión Americana, Mike Pompeo.

Dicho acuerdo, aprobado en 2015 en la XXI cubre del clima de la Organización de Naciones Unidas (ONU), que se llevó a cabo en París, Francia, es considerado el pacto más importante para combatir la crisis climática, por lo que contempla diversas acciones a nivel mundial con las que se contribuya a reducir el calentamiento global.

🚨I 🇺🇸 #CONTUNDENTE | Donald Trump dice: "No tenemos un problema de calentamiento global. Es todo un Gran engaño" 🔥 pic.twitter.com/Js5lJYxyQB — 🔰Guardianes Patrióticos (@Patrioticos_RD) November 11, 2024

La escalada con Corea del Norte

En 2017, el republicano consideró que la única opción viable para detener al régimen de Pyongyang era "destruir totalmente" a Corea del Norte. "Es hora de que Corea del Norte se dé cuenta de que la desnuclearización es su único futuro aceptable", afirmó Trump durante la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Pero pese a que en ese momento el mandatario estadounidense exhortó a la unidad para aislar al régimen de Pyongyang, argumentando que las pruebas nucleares de ese país "amenazan al mundo entero", también fue el primer Presidente estadounidense en visitar Corea del Norte, encuentro que se llevó a cabo en 2019.

El encuentro entre Trump y el líder coreano Kim Jong un tuvo lugar en la zona conocida como DMZ, un área en la frontera que une a las dos Coreas y que no está militarizada. Este episodio fue calificado por el mandatario de la Unión Americana como "un gran día para el mundo" y aseguró que era un honor estar ahí.

3. Donald Trump fue el primer presidente estadounidense en la historia en pisar Corea del Norte pic.twitter.com/OXsIlH1XV6 — Tiger Mindset (@honordetigre) November 2, 2024

El odio hacia México y los mexicanos

En 2018, Trump arremetió nuevamente contra los mexicanos, y aunque no repitió textualmente sus comentarios de 2015, cuando los calificó como criminales y violadores, sí confirmó esta idea, al señalar que, incluso, esos insultos eran “poca cosa con respecto a la realidad”, por lo que advirtió que Estados Unidos eliminaría la “loterías de visas”.

En declaraciones a la multitud en el Mohegan Sun Arena, Trump dijo en agosto de ese año que Estados Unidos tiene que deshacerse de “loterías de visas”. Uno de esos programas, la Lotería de Visas de Diversidad, sirve como primer paso para obtener una visa para una persona de un país que tiene tasas históricamente bajas de inmigración a los Estados Unidos.

El mandatario estadounidense recordó el momento cuando, el 16 de junio de 2015, día en que anunció que se postularía para Presidente, se expresó de manera despectiva hacia los mexicanos. "¿Recuerdan que lo que dije de que están enviando? Y mencioné dos palabras. Ni siquiera las mencionaré esta noche", dijo Trump.

“¿Adivina qué? Lo que dije [sobre los mexicanos en 2015] son cacahuetes [poca cosa] en comparación con lo que resulta ser la verdad. Son cacahuetes”, agregó el republicano, pero esta fue una de las varias veces en las que Trump reiteró sus comentarios contra los mexicanos.

En mayo de 2022, se dio a conocer que Trump contempló como Presidente, en dos ocasiones, la posibilidad de lanzar misiles a México para atacar de forma clandestina los laboratorios de droga, así lo confirmó Mark Esper, quien se desempeñó como Secretario de Defensa durante el primer mandato del republicano.

El exfuncionario estadounidense publicó sus memorias, en las que relató que en 2020, el mandatario de la Unión Americana consideró la posibilidad de destruir en secreto los laboratorios de droga en México. Por ello, el Secretario, de 2019 a 2020, incluso, afirmó que Trump era una persona “sin principios” y que, teniendo en cuenta sus intereses personales, no debería estar ejerciendo como funcionario público.

Al recordar el momento en que el republicano arremetió contra México, Mark Esper detalló que el entonces mandatario estadounidense le comentó que en los mexicanos no eran capaces de controlar su propio país, por lo que propuso disparar los laboratorios de drogas con misiles Patriot, y que como todo sería en silencio, nadie sospecharía de su Gobierno.

El asalto al Capitolo

El asalto al capitolio, en enero de 2021, es un episodio que perseguirá a Trump, ya que por este hecho, el comité parlamentario que se encargó de investigar el asalto al Capitolio de Estados Unidos instó a enjuiciar al republicano, al que acusó de intentar anular las elecciones presidenciales de 2020. Además, recomendó, en 2022, prohibir que el exmandatario pueda volver al cargo, situación que no sucedió.

El informe, de 845 páginas y ocho capítulos, está basado en más de mil entrevistas y documentos recopilados entre correos electrónicos, mensajes de texto o registros telefónicos durante año y medio de investigación, que incluyen acusaciones hacia Trump por supuestamente alentar a detener el proceso de transición democrática.

🇺🇸 IMPORTANTE 🇺🇸 Los manifestantes a favor de Donald Trump han asaltado el Capitolio mientras se estaban certificando los votos que otorgaría la victoria a Joe Biden. El edificio está bloqueado y varias instalaciones han sido desalojadas.pic.twitter.com/mO15l0frk1 — Descifrando la Guerra (@descifraguerra) January 6, 2021

En diciembre de 2022, el comité proporcionó 11 recomendaciones como resultado de su investigación, entre las que destaca la encomendación de crear un mecanismo formal para evaluar si se prohíbe a ciertas personas de optar al puesto de Presidente de Estados Unidos. Sin embargo, los cargos se desestimaron temporalmente y Trump pudo llegar nuevamente a la Presidencia de la Unión Americana, en noviembre de 2024.

"El Comité Selecto ha remitido a Donald Trump y a otros para su posible enjuiciamiento", esto por colaborar "a una insurrección", se leía en dicha recomendación.

En noviembre de 2024, Tanya Chutkan, Jueza federal de Estados Unidos, suspendió de manera temporal el proceso contra el expresidente Trump, quien, al alentar a sus seguidores, intentó revocar el resultado de las elecciones de 2020, que le dieron el triunfo presidencial a Joe Biden, aceptando así la solicitud presentada por el Fiscal especial del caso, Jack Smith.

Llegando al Capitolio para participar en la toma de posesión del nuevo Pdte de EEUU ⁦@JoeBiden⁩ . Así luce el Capitolio y sus alrededores. Seguridad extrema pic.twitter.com/T6LmllV75c — CARLOS VECCHIO (@carlosvecchio) January 20, 2021

Los documentos nucleares que guardó en su casa

En julio de 2023, se dio a conocer que luego de dejar la presidencia de Estados Unidos, el republicano guardó aproximadamente 300 documentos que contenían información confidencial, incluso, varios de estos archivos estaban clasificados como ultrasecretos, en su casa de Mar-a-Lago, en Palm Beach, Florida.

De acuerdo con medios internacionales, los documentos contenían información clasificada sobre las capacidades armamentísticas de la Unión Americana, los programas nucleares de esa nación, así como las vulnerabilidades de Estados Unidos ante los posibles ataques de otras naciones, entre más información de relevancia.

Por este hecho, Trump fue acusado de 37 cargos por poseer sin autorización material clasificado. Además de otros cargos por ocultar dichos documentos, obstrucción de la justicia y por hacer declaraciones falsas. Al republicano también se le acusó de mostrar los documentos confidenciales a personas que no tenían autorización para conocer dichos archivos.

Trump, el evasor fiscal

En 2020, The New York Times reveló que Donald Trump pagó sólo 750 dólares por concepto de impuestos federales por los ingresos que recibió en 2016, año en que fue elegido para su primer periodo como Presidente de la Unión Americana. Además, el rotativo detalló que en 10 años previos, el magnate no pago impuestos, bajo el argumento de que había sufrido pérdidas, según información a la que tuvo acceso el Times.

El rotativo explicó que gran parte de las empresas y negocios de Trump reportaban pérdidas por millones de dólares anualmente, lo que, de acuerdo con los periodista que firmaron el reportaje, Russ Buettner, Susanne Craig y Mike McIntire, era una estrategia del Presidente para evadir impuestos, ya que primero comparaba y financiaba negocios riesgosos y luego presentaba esas pérdidas ante la oficina de impuestos.

Por ejemplo, The New York Times, detalló que en 2018, el republicano obtuvo ganancias por 427.4 millones de dólares, por su serie denominada "El aprendiz". Asimismo, ese mismo año, invirtió en dos edificios de oficinas que le generaron ganancias por 176.5 millones de dólares, añadió el rotativo, Trump sostuvo que esos negocios presentaron pérdidas significativas, por lo que su pago de impuestos fue muy bajo.

🙋‍♂️ if you paid more in federal income tax than President Trump. https://t.co/4Q1nQmHSWa — Chuck Schumer (@SenSchumer) September 27, 2020

El muro, su gran promesa fallida

“Construiré un gran gran muro, en nuestra frontera sur, y haré que México pague ese muro”, amenazó Trump antes de llegar a su primer mandato presidencial, pero la realidad es que terminó su gestión y su tan mencionado muro no vió la luz, ya que aunque el republicano prometió que construiría más de 1.600 kilómetros de muro, al término de su mandato sólo logró levantar 729 kilometros.

Además, de ese total, sólo 75.6 kilómetros fueron de nueva estructura, el resto sólo reemplazó al muro que ya estaba en la frontera que divide a la Unión Americana de México. Y sobre la amenaza de que ésta última nación pagaría por ducha estructura fronterizas, tampoco sucedió, pese a la insistencia de Trump, ya que la propia Administración del republicano destinó 15 mil millones de dólares a esa construcción.

