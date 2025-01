¡No te quedes con la duda! Un estudio revela cómo los padres eligen al hijo preferido

MADRID, 21 Ene. (EUROPA PRESS) .- Los padres pueden estar más inclinados a otorgar el "premio al hijo favorito" a las hijas y los hijos que son agradables y concienzudos, según una investigación publicada por la Asociación Estadounidense de Psicología por expertos de la Universidad Brigham Young en Estados Unidos.

La investigación se publica en la revista Psychological Bulletin.

Durante décadas, los investigadores han sabido que el trato diferenciado por parte de los padres puede tener consecuencias duraderas para los niños, comenta el autor principal, Alexander Jensen, profesor asociado de la Universidad Brigham Young.

De esta forma, el estudio examinó el vínculo entre las características de los niños y las diferencias en cómo sus padres los tratan, teniendo en cuenta posibles moderadores como la edad del niño, el género de los padres y los métodos de medición.

Así, los investigadores realizaron un metaanálisis de 30 artículos de revistas y disertaciones/tesis revisados por pares, junto con 14 bases de datos, que abarcaban un total de 19.469 participantes.

Examinaron cómo el orden de nacimiento, el género, el temperamento y los rasgos de personalidad (extroversión, amabilidad, apertura, escrupulosidad y neuroticismo) estaban vinculados con el favoritismo parental.

A new study confirms what we all suspected: parents do often have favorite children.

This came from a meta-analysis of 30 peer-reviewed journal articles and dissertations/theses, along with 14 databases, encompassing a total of 19,469 participants.https://t.co/ByQ0X7tlo5 pic.twitter.com/3mAjFE8B7h

— Benjamin Ryan (@benryanwriter) January 16, 2025