La carne roja procesada aumenta el riesgo de tener demencia, revela estudio en EU

MADRID, 16 Ene. (EDIZIONES) .- Las personas que comen más carne roja, especialmente procesada como tocino, salchichas y mortadela, tienen más probabilidades de tener un mayor riesgo de deterioro cognitivo y demencia en comparación con aquellos que comen muy poca carne roja, según un estudio del General de Massachusetts Brigham de Estados Unidos publicado en Neurology, la revista médica de la Academia Estadounidense de Neurología .

"La carne roja tiene un alto contenido de grasas saturadas y se ha demostrado en estudios anteriores que aumenta el riesgo de diabetes tipo 2 y enfermedades cardíacas, que están relacionadas con una menor salud cerebral", subraya el autor del estudio, el doctor Dong Wang, del Brigham and Women's Hospital en Boston.

Para examinar el riesgo de demencia, los investigadores incluyeron a un grupo de 133 mil 771 personas con una edad media de 49 años que no tenían demencia al inicio del estudio. Se les hizo un seguimiento de hasta 43 años. De este grupo, 11 mil 173 personas desarrollaron demencia.

Los participantes completaron un diario de alimentación cada dos a cuatro años, enumerando lo que comían y con qué frecuencia.

