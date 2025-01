Madres embarazadas impugnan orden de Trump para negar ciudadanía a los nacidos en EU

Según detalló la propia Casa Blanca, “la 14ª Enmienda nunca ha sido interpretada como una extensión universal de la ciudadanía a todas las personas nacidas en Estados Unidos… siempre ha excluido de la ciudadanía por derecho de nacimiento a las personas que nacieron en Estados Unidos, pero (que) no ‘están sujetas a su jurisdicción’”.

En ese sentido, el Gobierno federal establece que los hijos de migrantes irregulares no están “sujetos a la jurisdicción” de EU y, por lo tanto, no deberían ser considerados ciudadanos.

“Estoy sorprendida de que el Gobierno no quiera que mi hijo nacido en Estados Unidos tenga la ciudadanía estadounidense. Tengo miedo por mi hijo y por nuestra familia, especialmente porque no podemos regresar a nuestro país ni conseguir que nuestro hijo obtenga otra ciudadanía; no sé qué haremos”, continuó.