México y Brasil, las dos potencias de AL, se organizan para fortalecerse en bloque

Ciudad de México, 23 de enero (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula Da Silva, reafirmaron este jueves su compromiso con la cooperación regional y el fortalecimiento de las relaciones bilaterales entre ambas naciones.

Los mandatarios coincidieron en su deseo de cultivar "relaciones productivas" con todos los países de América, incluido Estados Unidos, ahora bajo la administración de Donald Trump.

Durante la conversación telefónica, Lula Da Silva extendió una invitación a Sheinbaum para realizar una visita oficial a Brasil, con el objetivo de darle "un impulso adicional" a los lazos entre ambos países.

Conversei com a Presidenta do México, @Claudiashein, para tratar de temas da agenda bilateral e regional. Reafirmamos o propósito de cultivar relações produtivas com todos os países das Américas, incluindo a nova administração dos Estados Unidos, a fim de manter a paz, fortalecer…

— Lula (@LulaOficial) January 23, 2025