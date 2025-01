Republicano propone modificar la Constitución de EU para dejar a Trump hasta 2029

La propuesta se realizó tres días después de que Trump asumiera su segundo mandato no consecutivo, convirtiéndose en el segundo presidente estadounidense en lograr esa hazaña. El argumento de esta reforma sostiene que permitir “al Presidente Trump cumplir tres períodos, lo que garantizaría que podamos mantener el liderazgo audaz que nuestra nación necesita tan desesperadamente”.

Ciudad de México, 24 de enero (SinEmbargo).– “Sospecho que no volveré a postularme, a menos que hagan algo”, dijo Donald Trump una semana después de ganar las elecciones presidenciales de 2024 por segunda ocasión no consecutiva, según informó el medio estadounidense The Hill. “A menos que digan: ‘Es tan bueno que tenemos que resolverlo’”.

La 22 Enmienda de la Constitución estadounidense, aprobada en 1951, establece que un presidente no puede ser elegido más de dos veces. Pero eso podría cambiar si los republicanos, que son mayoría, conceden respaldar una reforma constitucional presentada este jueves que abre la posibilidad a que un Presidente de ese país sea elegido para su cargo en tres ocasiones, una propuesta que en particular fue puesta sobre la mesa para permitir “al Presidente Trump cumplir tres períodos, lo que garantizaría que podamos mantener el liderazgo audaz que nuestra nación necesita tan desesperadamente”.

Fue el congresista republicano Andy Ogles de Tennessee quien presentó la propuesta de reforma a la Cámara de Representantes para enmendar la Constitución de los Estados Unidos a fin de permitir que un Presidente sea elegido por un máximo de tres mandatos. El texto de la enmienda propuesta dice lo siguiente:

‘‘Ninguna persona será elegida para el cargo de Presidente más de tres veces, ni será elegida para ningún período adicional después de haber sido elegida para dos períodos consecutivos, y ninguna persona que haya ocupado el cargo de Presidente, o haya actuado como Presidente, durante más de dos años de un período para el cual otra persona fue elegida Presidente, será elegida para el cargo de Presidente más de dos veces.’’

La propuesta de Ogles se realizó tres días después de que Trump asumiera su segundo mandato no consecutivo, convirtiéndose en el segundo presidente estadounidense en lograr esa hazaña.

Ogles argumentó la medida al señalar que “el liderazgo decisivo del Presidente Trump contrasta marcadamente con el caos, el sufrimiento y el declive económico que los estadounidenses han padecido durante los últimos cuatro años”.

Y afirma: “Ha demostrado ser la única figura en la historia moderna capaz de revertir la decadencia de nuestra nación y restaurar la grandeza de Estados Unidos, y se le debe dar el tiempo necesario para lograr ese objetivo. Con ese fin, propongo una enmienda a la Constitución para revisar las limitaciones impuestas por la Enmienda 22 a los períodos presidenciales”.

Ogles es miembro del Caucus de la Libertad de la Cámara de Representantes, alineado con Trump, que presentó una legislación que le permite negociar la compra de Groenlandia, consignó el medio Axios.

Ogles también enfrenta una posible investigación del Comité de Ética de la Cámara de Representantes por las finanzas de su campaña, como señaló un demócrata de la Cámara de Representantes que forma parte del comité que considera las enmiendas constitucionales.

¿Puede aprobarse esta medida?

La prensa estadounidense destaca que esta enmienda prácticamente no tiene posibilidades de ser ratificada, “pero es un indicador de la profundidad de la lealtad que el nuevo presidente disfruta dentro del Partido Republicano en la Cámara”, destaca el medio Axios.

El artículo V de la Constitución estadounidense establece que el Congreso propondrá enmiendas a la Carta Magna, “siempre que dos terceras partes de ambas Cámaras así lo estimen necesario; o bien, a petición de las Asambleas Legislativas de dos terceras partes de los estados, convocará a una Convención para proponer enmiendas, las cuales, en uno u otro caso, serán válidas para todos los fines y propósitos como parte de esta Constitución, cuando sean ratificadas por las Asambleas Legislativas de tres cuartas partes de los estados, o por Convenciones celebradas en tres cuartas partes de los mismos, de acuerdo con el modo de ratificación que haya propuesto el Congreso”.

Aunque los republicanos son mayoría, no cuentan con los votos pues se necesitaría una votación de dos tercios en ambas cámaras del Congreso y ser ratificada por 38 estados para ser agregada a la Constitución, “lo que también está prácticamente garantizado que no sucederá en este caso, dado que los estados con mayorías demócratas tendrían muy poca probabilidad de apoyar darle a Trump un tercer mandato”, apuntó Forbes.

La 22 enmienda que solo permite a un Presidente estar dos periodos en el cargo fue propuesta en 1947 y ratificada en 1951 para evitar que se repitiera la elección sin precedentes del Presidente Franklin Roosevelt, quien se desempeñó en cuatro mandatos. De hecho, Roosevelt es el único Presidente que ha sido elegido para más de dos mandatos.

¿Está prohibido en la Ley actual un tercer mandato?

La prensa estadounidense reconoce que aunque la 22 Enmienda deja muy claro que los presidentes no pueden ser elegidos para un tercer mandato, no prohíbe que puedan cumplir un tercer mandato.

Por ejemplo, en un artículo de 1999 para la Facultad de Derecho de la Universidad de Minnesota, citado por Forbes, los juristas Bruce G. Peabody y Scott E. Gant señalaron que la Constitución no prohibiría explícitamente un escenario en el que un Presidente que haya cumplido dos mandatos pudiera volver a la Casa Blanca sin ser elegido, es decir, siendo elegido para un puesto que todavía está en la línea de sucesión, como el de vicepresidente, y luego asumiendo el poder si el presidente renuncia o no puede ejercer.

La 25 Enmienda de la Constitución establece que si un presidente declara que 'no puede ejercer los poderes y deberes del cargo. dichos poderes y deberes serán ejercidos por el vicepresidente en calidad de presidente interino'".

No obstante, esa interpretación ha enfrentado críticas pues la 12. Enmienda, establece que “ninguna persona constitucionalmente inelegible para el cargo de presidente será elegible para el de vicepresidente de los Estados Unidos”. Pero Peabody y Gant señalaron que técnicamente podría permitirse, y escribieron que, aunque “las expectativas políticas y populares desalentarían” a los presidentes de cumplir un tercer mandato, “cualquier renuencia que exista a sancionar una reasunción de la presidencia puede algún día ser puesta a prueba y finalmente superada”.

Philip Klinkner, profesor de gobierno en Hamilton College, planteó en un artículo reciente en The Conversation la misma ruta. “Aunque la Enmienda 22 prohíbe a Trump ser elegido Presidente nuevamente, no le prohíbe ejercer como presidente más allá del 20 de enero de 2029".

“La razón de esto es que la Enmienda 22 solo prohíbe que alguien sea 'elegido' más de dos veces", escribió Klinker. "No dice nada sobre que alguien se convierta en presidente de alguna otra manera que no sea siendo elegido para el cargo".

Klinker escribió que un escenario hipotético sería que Trump se postulara a vicepresidente en 2028, y que el vicepresidente JD Vance se postulara como candidato a presidente.

"Si es elegido, Vance podría entonces dimitir, convirtiendo a Trump en presidente de nuevo", escribió Klinker. "Pero Vance ni siquiera tendría que dimitir para que un vicepresidente Trump pudiera ejercer el poder de la presidencia”.

Obed Rosas https://www.sinembargo.mx/author/obedrosas/ Es licenciado en Comunicación y Periodismo por la FES Aragón de la UNAM. Estudió, además, Lengua y Literatura Hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras.