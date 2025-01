VERSUS ¬ Periodistas analizan qué conduce a Trump a generar odio contra la migración

Donald Trump ha vuelto a la Casa Blanca para cumplir su segundo mandato como Presidente de Estados Unidos. A diferencia de su primer Gobierno, el también empresario regresa al poder recargado, con el respaldo del voto popular y dispuesto a cumplir todas las amenazas contra los migrantes, un sector al que ha señalado abiertamente como el enemigo principal de su país.

Ciudad de México, 22 de enero (SinEmbargo).- El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha comenzado su embestida contra los migrantes que viven de manera irregular en el país y a quienes señala como responsables de muchos de los males que aquejan a la sociedad estadounidense, plantearon Alina Duarte, Perla Velázquez, Meme Yamel e Ingrid Urgelles, invitada especial en esta emisión.

En esta entrega de VERSUS, las periodistas coincidieron en que Trump ha construido la imagen de los migrantes como una amenaza y el enemigo a vencer, pues a pesar de que se trata de la mano de obra de este país, es un sector que ha sido olvidado y que es vulnerable a sus ataques.

"El discurso de Donald Trump que es el mismo que de su grupo de señores, insisto en el señores, porque es una cuestión muy de género esto, no hay mujeres y casi no hubieron, y traen todo este discurso antimigrantes como pudo haber sido en su minuto en el nazismo anti judío, es decir, esta lógica del fascismo de categorizar a las personas de acuerdo a condiciones biológicas que era lo que hacía el nazismo en su momento con las personas judías, gitanas, etcétera o diversidades hoy en día son las personas migrantes, son las personas racializadas, son las diversidades o las mujeres", afirmó Ingrid Urgelles.

La Doctora en Literatura por la Pontificia Universidad Católica de Chile señaló que con sus primeros anuncios, Trump ha dado muestra de su autoritarismo y ha cumplido algunas de sus amenazas de campaña.

"Sus primeros anuncios son: voy a poner militares en la frontera sur, voy a devolver y deportar a todo el mundo, voy a quitar nacionalidades, voy a quitar residencias, voy a volver a instalar el programa de stay en México, que creo que es de los peores y más asesinos programas que han existido, que es esto de que personas que necesiten tener una condición de asilo tienen que esperar sus audiencias de asilo en territorio mexicano cuando ese territorio mexicano, que se le llama bolsones de desestabilidad, son territorios que no están aptos para la vida y ahí quedan las personas migrantes que no tienen ni los mínimos básicos derechos donde además son una mercancía transable por los carteles del narco".

En tanto, Alina Duarte señaló que contrario a lo que afirma Trump, de que Estados Unidos iniciará una nueva época dorada, en realidad ha dado muestras de que es fascista.

"Primero es importante, el nombrar que no es una época dorada, tal vez naranja, pero profundamente fascista. El fascismo es una crisis que se muestra dentro de un proceso capitalista y que hoy en Estados Unidos el primero que confiesa este declive del que todo el tiempo vengo hablando, es el propio Donald Trump. Trump dice hoy se acaba el declive de los Estados Unidos, eso implica que tiene que reconfigurar porque es claro que ya no se tiene el poderío económico que en algún momento tenía, es una economía profundamente endeudada ya no tiene el poderío industrial".

Duarte recordó que contrario a lo que dice Trump en su discurso, la realidad es que Estados Unidos es un país que ha sido construido por los migrantes, los cuales son una parte esencial de la economía pues es la mano de obra.

"Y ahí es en donde el rol de la fuerza de trabajo, Trump tampoco lo está utilizando al final también como una estrategia, ahí sí discursiva, porque no va a haber un proceso en Estados Unidos que se sostenga sin la fuerza de trabajo de quienes hoy están levantándonos, esos que hicieron América grande otra vez, pues fue la mano de obra, migrante".

La periodista señaló que pese a sus intentos de expulsar a los migrantes de Estados Unidos, Trump tarde o temprano se dará cuenta de la importancia de este sector.

"Ahí es en donde Trump se va a topar un tanto con pared, porque si requiere industrializar Estados Unidos yo no creo que muchos de los ciudadanos estadounidenses están dispuestos a hacer sobreexplotados y asumir, que van a ir tantas horas a las fábricas, al campo, el campo, por eso también está lleno de migrantes, porque es algo que no le daría de subsistir a la clase, trabajadora estadounidense y los dueños de estos campos se aprovechan de la fuerza migrante".

Por su parte, Meme Yamel indicó que Donald Trump es una cosa del discurso y otra cosa en los hechos, pues existe una diferencia real entre lo que dice y lo que hace, pero señaló que el Presidente estadounidense está motivando el odio, el racismo y la xenofobia.

Respecto a la importancia de los migrantes en la sociedad norteamericana, Meme mencionó que Trump comete un error en dirigir sus ataques contra este sector de la sociedad pues se trata de un grupo que es sumamente importante para la economía.

"Lo que quiere Trump es fortalecer al Make América great again, cómo le vas a hacer cuando tienes una economía laboral que depende de los trabajadores indocumentados, porque ya no solamente estamos hablando de los migrantes que ya tienen sus papeles, estamos hablando de migrantes indocumentados que ellos aportan a la economía de Estados Unidos trabajando en Estados Unidos y aportan muchísimo y es algo que Trump sabe porque en sus propios hoteles él ha contratado migrante sin documentos entonces él sabe muy bien cómo funciona desde el lado empresarial y sabe que del otro lado tienes a estadounidenses que no quieren hacer ese trabajo".

La periodista recordó que los migrantes, además de ser importantes para la economía estadounidense, suelen hacer todos aquellos trabajos que los norteamericanos no quieren.

"Qué es lo que pasa cuando fue, por ejemplo, los desastres en Florida, quiénes levantaron la construcción, migrantes, quiénes son los que levantan las ciudades cuando hay algún tipo de tragedia, quiénes son los que salieron en tiempos de COVID a hacer el trabajo que no querían hacer los demás, quién es el que hace el trabajo difícil en tiempos difíciles, en la adversidad, siempre es el migrante y ya no solamente estamos hablando migrantes mexicanos, hablamos de migrantes en general, Estados Unidos es una economía es un país hecho por migrantes. Entonces la narrativa es evidentemente contradictoria".

Finalmente, Perla Velázquez mencionó que Donald Trump ha articulado todo un espectáculo que ha sido aceptado y recibido de buena manera por la sociedad estadounidense.

"Todo este espectáculo que se empieza a desarrollar durante toda la jornada del día lunes sí fue un espectáculo en el cual vendió básicamente humo y toda la gente estadounidense, se lo creyó".

Señaló, que ante las medidas adoptadas por el nuevo gobierno de Estados Unidos, México deberá de ver a los migrantes y emprender medidas para protegerlos, así como impulsar un plan para evitar que Estados Unidos envíe a territorio nacional a las personas que deporte.

"Tenemos que voltear a ver a los migrantes, tenemos que voltear a ver y empezar a accionar para ver de qué manera podemos proteger a esta población, qué fue lo que sucedió también en torno y por qué Donald Trump trata justamente de voltear el odio que trae hacia esta comunidad y hacia estas personas".

Alina, Ingrid, Perla y Meme https://www.sinembargo.mx/author/alina-ingrid-perla-meme/