"Pues si ya no tenían trabajo", dice Sheinbaum sobre renuncias en el Comité Judicial

Ciudad de México, 28 de enero (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró este martes que fue la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la que impidió que el Comité de Evaluación del Poder Judicial continuara con su labor constitucional de seleccionar las candidaturas para la elección de jueces, magistrados y ministros, lo que llevó ayer a la renuncia de sus integrantes. La mandataria federal apuntó que ya no tenía sentido que existiera el grupo de expertos, pues la Corte les había ordenado no seguir con el proceso de selección de aspirantes.

"No fue que el Tribunal dijera que podía continuar el Poder Legislativo a través de la selección al azar, sino que fue una decisión de la Corte no continuar con los trabajos. Entonces pues sí, ya qué tenía que hacer el Comité si ya no iban a trabajar. Porque lo ponen así como ‘renuncian los…’. Pues si ya no tenían trabajo. Ya la Corte ya les había dicho que ya no iban a seguir desarrollando su actividad. Ni modo que siguieran ahí en un Comité que ya no tenía ningún sentido", expresó la Presidenta.