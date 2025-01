Donald Trump invita al Primer Ministro israelí Benjamín Netanyahu a la Casa Blanca

Madrid, 28 de enero (EuropaPress).- El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha invitado al Primer Ministro israelí, Benjamin Netanyahu, a una reunión en la Casa Blanca el próximo martes 4 de febrero, un encuentro esperado en el marco del acuerdo de alto el fuego acordado para la Franja de Gaza.

"El Primer Ministro es el primer líder extranjero invitado a la Casa Blanca durante el segundo mandato del Presidente estadounidense Trump", ha señalado la oficina de Netanyahu en un breve comunicado publicado en redes sociales.

Por el momento, la Casa Blanca no ha confirmado el encuentro. Trump y Netanyahu se vieron por última vez en la residencia del magnate de Mar-aLago, situada en el estado de Florida, en verano con motivo de su viaje a Washington, donde se reunió con su predecesor, Joe Biden.

🇺🇸🇮🇱 President Donald Trump has officially invited Benjamin Netanyahu to the White House next week.

"It will be an honor to host you as my first foreign leader." pic.twitter.com/Y8xUSHDgBp

