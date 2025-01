ENTREVISTA ¬ El Poder Judicial eligió a dedo qué juzgadores irán a la boleta: Noroña

Ciudad de México, 29 de enero (SinEmbargo).- Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado de la República, afirmó que el Poder Judicial de la Federación (PJF) eligió a dedo a los juzgadores que irán a las boletas para la elección judicial que se realizará el 1 de junio de este año, luego de que en las listas que entregó al Senado no había el número de aspirantes necesarios en distintos cargos para poder llevar a cabo la insaculación, que tendrá lugar este jueves.

En entrevista con "Los Periodistas", programa que se transmite a través del canal de YouTube de SinEmbargo Al Aire, el Senador detalló que casi todas las candidaturas del Poder Judicial fueron perfiladas:

"Es un escándalo. Lo que estoy queriendo explicar es que perfilaron sus candidaturas. Diseñaron una chicanada, no es ilegal, no voy a discutir la ideoneidad, nada, vamos a hacer la insaculación y se acabó, la mandamos la siguiente semana a la Suprema Corte, nomás falta que con el descaro que tienen digan que no son sus candidatos".