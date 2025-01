ENTREVISTA ¬ La Corte puede rechazar listas, pero la elección no se frena: Noroña

Ciudad de México, 28 de enero (SinEmbargo).- Gerardo Fernández Noroña, Presidente del Senado de la República, aseguró que una vez que se entregan las listas con los nombres de los juzgadores que salieron seleccionados en la insaculación del viernes se enviarán a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), instancia que denunció por sabotear la elección judicial, un proceso que aclaró: no se frenará y se celebrará como se tiene previsto el próximo domingo 1 de junio.

En entrevista para el programa "Café y noticias" que se transmite por YouTube a través del canal de SinEmbargo Al Aire, el Senador aseguró que se tiene previsto que la Corte rechace los listados, sin embargo, dijo, la Cámara Alta tiene la facultad de enviar los mismos al Instituto Nacional Electoral (INE) de manera directa.

"Yo creo que van a rechazar esos listados que ellos mismos fueron lo que hicieron todo el proceso, lo único que nosotros vamos a hacer es sortear entre los que ellos mismos decidieron, entonces no pueden detenerlo. Ellos ya no tienen manera de detener el proceso porque una vez que nosotros entreguemos los listados al INE, el INE integra las candidaturas, se hacen las boletas y se realiza la elección el 1 de junio. Yo creo que el Poder Judicial va a seguir emitiendo amparos para presionar al INE, para detener la elección pero no tiene facultades".