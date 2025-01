Funcionarios del INAI serán investigados por cambiar multas por boletos del Mundial

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 30 de enero (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció la mañana de este jueves que funcionarios del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) serán investigados por haber cambiado multas por boletos para el Mundial 2026, el cual se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá, tal y como exhibió ayer El Universal.

"No sé si vieron las notas que han salido en El Universal del INAI. Para quienes siguen defendiendo al INAI, según la nota, trabajadores del INAI, no sabemos hasta dónde llegaba la corrupción, le decían a la Federación Mexicana del Futbol: 'Te bajo tus multas a cambio de boletos para el Mundial'. Eso quiere decir que es recién, eh. No fue hace mucho. Digo, nada más para los que siguen defendiendo al INAI", dijo desde Palacio Nacional.