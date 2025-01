GenteAsí ¬ “Fofo” presumía los mimos de papás. Esa “educación” lo llevó a la cárcel

Ciudad de México, 30 de enero (SinEmbargo).- “Sé que van a decir que soy demasiado nefasto y superficial, pero sí, yo la rompí, yo me fui del otro lado, ustedes nunca lo lograron, gano más que sus papás”, esas fueron las palabras que llegó a compartir Rodolfo “Fofo” Márquez, el “niño rico” que se hizo influencer, en uno de sus tantos videos.

La imagen “fiestera” que el influencer había ganado en redes sociales comenzó a desvanecerse luego de que en febrero de 2024 fuera captado golpeando a Edith “N”, de 52 años, en el aparcamiento de un centro comercial del municipio de Naucalpan, en el Estado de México, luego de que la mujer golpeara involuntariamente el espejo retrovisor del vehículo del joven.

El joven, que presumía vivir entre lujos y que también llegó a asegurar en diversos clips que era “intocable”, lució sonriente durante el momento de su detención, que tuvo lugar en abril de 2024.

En una entrevista con la influencer Eva de Metal, “Fofo” Márquez llegó a admitir que tenerlo todo de niño provocó que no valorara las cosas.

“En mi infancia lo tuve todo, no le veía el precio a las cosas, porque siempre me daban todo. Llegué a un punto donde le perdí el chiste a todo porque siempre he tenido lo que he querido”, expresó.