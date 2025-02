Washington deshace organismo con el que impulsó golpes blandos a líderes opositores

Ciudad de México, 3 de febrero (SinEmbargo).– La Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, la USAID, señalada desde hace tiempo de financiar a la oposición en México y el mundo a través de millonarios recursos para desestabilizar a Gobiernos, incluso de países aliados, será cerrada luego de haber sido calificada por Elon Musk, titular del Departamento de Eficiencia Gubernamental, como una “organización criminal”, y por Donald Trump como una institución “dirigida por lunáticos radicales”.

La USAID, afirmó Trump, “ha sido dirigida por un puñado de lunáticos radicales, y vamos a sacarlos… y entonces tomaremos una decisión (sobre su futuro)”. El Presidente estadounidense hizo el señalamiento luego de haber congelado las “ayudas” que brinda Washington a otros países por tres meses mientras se comprueba si ese gasto responde a los intereses del país.

Fue en ese sentido que Elon Musk aseguró en su red social X: “USAID es una organización criminal”. Esto lo escribió al responder a un video en el que se acusa a esa dependencia de presuntamente estar involucrada “en trabajos sucios de la CIA”.

De igual forma, Marco Rubio, Secretario de Estado de EU Marco Rubio ha afirmado que "el funcionamiento de la USAID" debe alinearse con la política exterior del país, a lo que esta "se niega". Ahora mismo "es una agencia completamente indolente" cuya dirección ha tenido que asumir el Departamento de Estado. Rubio ha explicado que ha delegado su gestión a alguien con el que está en contacto, según recoge la cadena CNN.

