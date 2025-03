"Tierra del sol": arte de Salah Elmur llega a la galería Mariane Ibrahim en la CdMx

Salah Elmur es un artista de origen sudanés que cuenta con obras en el MoMA en Nueva York; Le Centre Pompidou en París, Francia y Zeitz MOCAA en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, por mencionar algunos.

Ciudad de México, 9 de marzo (SinEmbargo).- La obra del artista Salah Elmur llega a la Ciudad de México con la exposición "Tierra del sol", que encuentra un espacio acertado en la galería Mariane Ibrahim, donde permanecerá hasta el 3 de mayo. El arte de Elmur lleva a quien lo observa a conocer e interesarse en elementos de la cultura de Sudán.

Un artista de renombre

El artista de origen sudanés, Salah Elmur entrelaza el espíritu pionero de la Escuela de Jartum y de los movimientos modernistas dentro de las diásporas africanas y árabes. Salam estuvo preso por una caricatura en la que criticaba al gobierno de Sudán, por lo que en la década de 1990 tuvo que dejar su país para llegar a Kenia,

Su obra forma parte de colecciones de renombre mundial que se encuentran en sitios destacados como MoMA en Nueva York; Le Centre Pompidou en París, Francia; el Minneapolis Institute of Art en Minneapolis, Estados Unidos; el Smithsonian National Museum of African Art en Washington D.C., en Estados Unidos; el Sharjah Art Museum en los Emiratos Árabes Unidos; la Fundación Gandur para el Arte, Ginebra, Suiza; el Museum of African Contemporary Art en Al Maaden, Marrakech, Marruecos; Zeitz MOCAA en Ciudad del Cabo, Sudáfrica y el North Dakota Museum of Art en Grand Forks, Estados Unidos.

Salah compartió en una reunión con medios qe la primera vez que exhibió su obra fue cuando tenía 18 años, había un hotel en Sudán y él conocia al dueño quien le dijo que quería exponer sus obras en el hotel.

Pintar sin pensar en el futuro

Respecto al momento en el que se encuentra su carrera, Salah es claro al mencionar que él es un pintor que no piensa en el futuro, lo primero para él es hacer la pintura y dejarla ser, él pinta porque es algo que hace y que disfruta.

"Pinto y cuando lo hago, lo hago para mí y luego, cuando lo termino, será para la gente. Así que no tengo imaginación para el futuro, por eso cuando siento que quiero pintar, pinto así sin más", contó Salah Elmur en la reunión con medios.

"Tierra del sol" deja ver lo que hay en el corazón de Salah, sus pinturas muestran a pescadores, obreros y campesinos de Sudán, rostros, tradiciones y elementos con los que se ha encontrado en Sudán, Kenia y Egipto, este último es el país en el que vive actualmente.

Nancy Chávez https://www.sinembargo.mx/author/nancy-chavez/ Periodista egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), editora del suplemento Magazine enfocado en cultura, entretenimiento, gastronomía, viajes y temas de actualidad.