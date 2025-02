Caso $LIBRA exhibe a Milei, pero hay sorpresa. En 2021 se involucró en otro fraude

Ciudad de México, 17 de febrero (SinEmbargo).- Javier Milei, Presidente de Argentina, está siendo acusado de fraude luego de que promocionó en sus redes sociales una criptomoneda, la cual resultó ser una estafa que afectó a miles de personas. Lo cierto es que no es la primera vez que enfrenta una situación similar, ya en 2021 también se vio involucrado en el fraude de una empresa.

Este fin de semana, estallaron las acusaciones de fraude contra Javier Milei, quien promocionó una criptomoneda de la que después se deslindó. La polémica derivó de la caída de $LIBRA, misma que el mandatario sudamericano se dedicó a promover en sus redes sociales, y que afectó a varios influencers, quienes están arremetiendo contra Milei.

Entre los afectados se encuentran Thread Guy, quien aseguró que con $LIBRA perdió 250 mil dólares, por lo que a través de un video en su cuenta de X acusó a Mieli de estafa. “Hoy es un día difícil. El Presidente de Argentina, el Presidente del vigésimo segundo país más grande del mundo nos estafó. Muy pocas personas ganaron dinero con esto”, sostuvo.

This may be a hot take BUT who cares if ThreadGuy had insider info?

99% of people in this space would capitalize off insider information if it was provided to them

People show up daily begging for a ECA then shame “influencers” when they get them

No crying in the casino pic.twitter.com/x3U6bxHlZi

— Bandz 🎮 (@BandzMcBagz) February 15, 2025