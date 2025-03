Pumas presenta a Efraín Juárez como su nuevo DT; buscará devolver la identidad a CU.

Pumas tiene nuevo DT: Efraín Juárez, exjugador felino y campeón en Colombia, asume el reto de dirigir al club y devolverle su esencia en la Liga Mx.

Por Sebastián Gómez

Ciudad de México, 2 d marzo (AsMéxico).- ¡Es oficial! Tras haber anunciado públicamente, durante la madrugada del pasado martes 25 de febrero, que los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y Gustavo Lema daban por terminada su relación laboral; es ahora un hecho también, que ya tienen nuevo mandamás y que al menos de inicio, es del agrado total de la afición auriazul.

Campeón en Colombia de Liga y Copa con Atlético Nacional, canterano "felino", joven y de preparación profesional en diversas partes del mundo (Estados Unidos, Bélgica) Efraín Juárez es ahora el nuevo Director Técnico del Club Universidad Nacional, así como un mexicano más, que se suma a la Liga Mx dentro de esta crisis actual de estrategas locales.

Arribo y primeros días con Pumas

El pasado viernes 28 de febrero, Juárez arribó a la Ciudad de México para presentarse en las instalaciones de Pumas en Ciudad Universitaria (CU), firmar el contrato que lo vincule con la institución por los próximos torneos y empezar a conocer a quienes en días próximos se convertirán en sus pupilos.

Vale la pena mencionar que por obvias razones, Efraín no dirigió el partido ante Chivas del sábado, pero comenzará a entrenar con el equipo tan pronto como le sea posible.

Conferencia de prensa para la presentación de Efraín Juárez como Director Técnico de Pumas. 😼👨‍🏫 📹 https://t.co/GNxrO0fbaQ#DePumasSoy #OhUniversidad pic.twitter.com/hFBd7TCBVs — PUMAS (@PumasMX) March 2, 2025

Incluso, se estima que para el partido de mitad de semana ante el Alajuelense en los Octavos de Final de la Concacaf Champions Cup sea el nuevo mister del Pedregal quien tenga ya la responsabilidad de llevar al equipo desde el banquillo, por lo que estos días serán clave para de a poco adentrarse de lleno con la plantilla.

Efraín Juárez sabía que regresaría a Pumas

Hace un par de años, Juárez platicó en entrevista con AS México, sobre cómo la directiva Universitaria lo buscó para hacerse cargo del equipo; no obstante, mencionó que no era el momento puesto que se encontraba en Bélgica como Auxiliar Técnico, y no podía tampoco dar ese paso al costado así sin más.

“Conozco esta Institución, soy un hombre de ahí (Pumas), estuvimos platicando, los tiempos no fueron los adecuados. Platicamos (con la directiva del equipo), pero yo no estaba hoy para dejar un compromiso. Me encantaría en algún momento dirigir al club de mis amores, pero no es el momento, porque yo no puedo dejar tirado un club que me ha dado la oportunidad de trabajar (Auxiliar del Standard de Lieja) desde un lado técnico” comentó Efraín en abril del 2023.

🏠😍🐾 — Efraín Juárez (@efrajuarez) February 28, 2025