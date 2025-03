"Estoy joven y puedo esperar hasta 2033", dice Félix Salgado sobre sus aspiraciones

En una publicación de Facebook, Félix Salgado Macedonio declaró que no buscará la gubernatura de Guerrero hasta 2033, y expresó su apoyo a Morena y a la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Por Juan Luis Altamirano y José Miguel Sánchez

Guerrero, 3 de marzo (ElSur).- Minutos después de que la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señalara que ella se quedaba con la declaración de Félix Salgado Macedonio, en la que afirmó que no sería candidato a la gubernatura de Guerrero, el Senador dijo: “cerraré mi pico”, y adelantó que buscaría el cargo hasta 2033.

En su perfil de Facebook, el padre de la Gobernadora Evelyn Salgado Pineda publicó poco antes de las 9:00 horas que respalda tanto a Morena como a la Presidenta Sheinbaum, además de que es temprano para tocar los temas de posibles candidaturas.

“Es muy temprano para hablar de candidaturas, cerraré mi pico, respaldo con todo mi amor a Morena, a la 4T y a mi gran Presidenta Claudia Sheinbaum. Estoy joven y me puedo esperar hasta el 2033 y con esto cierro el capítulo”, escribió. Agregó que él es de Morena y no se irá del partido.

Asimismo, manifestó su respaldo a Sheinbaum ante las políticas planteadas por el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

“Soy de Morena, no me voy de Morena, y mi amor y convicción están por encima de una ambición personal. En Guerrero, la Patria es primero. Con mi Presidenta Claudia hasta el infinito. En Guerrero la queremos, estamos con ella y listos para apoyarla con todo ante los embates de Trump. ¡Hay toro!”, finalizó.

Salgado dijo que no será candidato; "con eso me quedo": CSP

La Presidenta Claudia Sheinbaum señaló esta mañana que ella se queda con la declaración del Senador Félix Salgado Macedonio, según la cual él no será candidato a la gubernatura de Guerrero, para suceder a su hija, la Gobernadora Evelyn Salgado Pineda: “Hace como 15 días dijo [Félix] que no iba a ser candidato. Yo me quedo con la declaración de hace 15 días”.

Sheinbaum respondió a una pregunta sobre el caso de Félix Salgado y la iniciativa presidencial para impedir la sucesión inmediata en cargos públicos entre familiares, que aprobó el Senado y ahora está a consideración de la Cámara de Diputados. Recordó que la presidenta de Morena, Luisa María Alcalde, planteó que promoverá que su partido aplique la norma contra el nepotismo desde las elecciones locales en este año y no en 2030, como lo aprobó el Senado.

Además, la titular del Ejecutivo auguró que “no les iría muy bien” a personajes que busquen cambiarse de partido político para no tener prohibiciones electorales. Expuso un mensaje: “A todos aquellos que son familiares de quien está ahora en un puesto de elección popular: No es un asunto de ambición personal. Nosotros somos parte de un movimiento de transformación y no puede ser que la ambición personal esté por encima de la transformación, eso nunca, entonces se vuelve un asunto individual”.

“Yo envié la iniciativa, el Senado tomó una decisión, vamos a esperar a ver qué plantea la Cámara de Diputados”, dijo la mandataria. “La decisión tiene que ver con un sentimiento del pueblo de México”, subrayó al recordar que esa propuesta proviene de expresiones que ella escuchó en todo el país durante su campaña electoral.

Salgado defiende posible sucesión en 2027

El Senador y padre de la Gobernadora Evelyn Salgado Pineda, Félix Salgado Macedonio, criticó el fin de semana que en Morena le vayan a poner un candado para ser candidato a Gobernador en 2027 e insistió en que el pueblo es el único que debe elegir a sus líderes. Salgado Macedonio volvió a decir que en San Luis Potosí y Zacatecas los candidatos serán del PVEM y el PT, y que podrán serlo “con todas las de la Ley”, es decir, avalados por la reforma constitucional que aprobó el Senado, y que en su caso Morena le quiere poner trabas.

Aunque Salgado Macedonio reconoció otra vez que suceder en el cargo a un familiar se vería mal, dijo que mientras este acto no se prohíba en la Constitución, el pueblo tiene que decidir quién será su Gobernador. “En San Luis Potosí hay un Gobernador que ganó por el Verde, no ganó por Morena, y compitió contra Morena y ganó por mucho. Es muy querido y ahorita su esposa es Senadora de la República, que ganó, y ahora la gente quiere que ella sea la candidata, que se ve mal, sí, se ve mal, ¿pero la Ley lo impide? Pues no. Nosotros sólo tenemos que cumplir la Ley. Y si nosotros no cumplimos con la Ley que el pueblo nos lo demande, así decimos cuando juramos. Entonces, si estamos cumpliendo con la Ley, ¿dónde está el problema?”, dijo Salgado Macedonio.

Las declaraciones que hizo el Senador y padre de la Gobernadora se registraron el sábado en su refugio para animales en situación de calle, Perritos Felices, donde ya construye otros dos espacios llamados Niños Felices y Cabañas Felices. Ahí, el morenista denunció que con la reciente reforma contra el nepotismo electoral, para prohibir que un familiar suceda a otro en un cargo de elección, impulsada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, él está en “desventaja” en la carrera por la gubernatura de Guerrero, frente a aspirantes en otros estados rumbo a 2027.

El Senador criticó que mientras él enfrenta obstáculos por ser de Morena, otros senadores aliados de la llamada Cuarta Transformación, como Ruth González Silva, de San Luis Potosí, tienen “pase libre” para buscar la gubernatura de su estado con el PVEM, a pesar de ser esposa del actual mandatario estatal, Ricardo Gallardo. “La de San Luis Potosí va a ser candidata a Gobernadora por el Verde con todas las de la Ley. El de Zacatecas va a ser candidato a Gobernador por el PT y el Verde con todas las de la Ley. Y aquí, el tarugo de Guerrero, como es de Morena, pues no va a ser, porque le van a poner un candado que diga que no puede ser candidato”, dijo el padre de la Gobernadora.

La reforma de la mandataria en su versión original buscaba evitar que familiares de gobernadores, alcaldes, regidores y diputados se sucedieran en cargos públicos a partir de las elecciones de 2027, aunque finalmente el Senado modificó la reforma para que entrara en vigor hasta 2030, lo que generó críticas y acusaciones de que estos cambios benefician a algunos personajes de Morena y sus aliados, entre ellos a Salgado Macedonio. Sin embargo, tras la votación en el Senado, Sheinbaum dijo que esperaba que su partido no postule a familiares para sucederse en el cargo a partir de 2027, posición que ratificó la presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde.

El Senador y padre de la Gobernadora cuestionó la lógica detrás de estas decisiones y el sábado siguió en una lógica de rebeldía ante el escenario de que en Morena no se le permita inscribirse. “El [Artículo] 35 constitucional, que dice: Todo mexicano tiene derecho a votar y a ser votado. ¿Cómo le borro, cómo le quito esa garantía individual a las personas? No puedo. El 39 constitucional establece que el poder dimana del pueblo. El poder no dimana de una persona, o sea, la Gobernadora no me va a hacer el Gobernador”.

Salgado Macedonio aseguró que, de postularse y ganar la gubernatura de Guerrero en 2027, para relevar a su hija Evelyn Salgado, no habría acto de nepotismo, porque ella no lo nombraría ni le heredaría el cargo, sino que él lo obtendría con el apoyo del pueblo, a través de las urnas.

"¿Quién hace al Gobernador? El pueblo, entonces el poder dimana del pueblo. Hay que ir a las urnas y el que gana, ese es. Entonces, ¿dónde está el nepotismo ahí? El nepotismo es cuando el gobernante pone a su familia, eso es nepotismo. Lo otro no es nepotismo, lo otro es una elección popular a la que hay que ir y el pueblo te elige o el pueblo te rechaza", justificó.

La mañana de ayer, Salgado Macedonio se reunió con mujeres de distintas regiones con motivo del Día de la Mujer. Ahí evitó hablar de política, se limitó a cantar y a tomarse fotos con las invitadas. El evento se realizó en el salón El Caminante, en el centro de Chilpancingo, un espacio creado por el Senador para realizar todo tipo de actos proselitistas.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE EL SUR. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.