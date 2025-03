Sheinbaum encabezará Conferencia Global de Mujeres Parlamentarias de la ONU en CdMx

Ciudad de México, 4 de marzo (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo inaugurará el próximo 13 de marzo la Conferencia Global de Mujeres Parlamentarias de Unión Interparlamentaria (IPU) en la Ciudad de México.

En dicho encuentro, el cual se llevará a cabo en el Hotel Hilton Mexico City Reforma, del 13 al 16 de marzo, se abordarán temas de actualidad y se ofrecerá orientación sobre políticas que tengan en cuenta las cuestiones de género. "Facilitará el apoyo y las asociaciones entre pares, y estará abierto tanto a parlamentarias como a parlamentarios. Incluirá una variedad de paneles interactivos y sesiones de grupos de trabajo", detalló la IPU.

The first female president of #Mexico, @Claudiashein🇲🇽, will open #IPU's Global Conference of Women Parliamentarians in Mexico City this month, a unique opportunity for #WomenMPs to come together & define strategies for #genderequality.

➡️https://t.co/fzoW6A2kPF

v @IPUparliament pic.twitter.com/PpXpew0Vdh

— United Nations Geneva (@UNGeneva) March 4, 2025