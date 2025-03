Alito Moreno acusa a Manlio Beltrones de nexos criminales y del asesinato de Colosio.

Ciudad de México, 23 de marzo (SinEmbargo).- Alejandro Moreno Cárdenas, Presidente Nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), acusó a Manlio Fabio Beltrones de estar vinculado con el crimen organizado y de tener relación con el asesinato del excandidato presidencial Luis Donaldo Colosio en 1994.

Las declaraciones se dieron durante su gira por Sonora, donde el dirigente priista respondió a las críticas de Beltrones sobre su gestión. También reiteró que su partido trabajará en alianzas para la elección de 2027.

El dirigente nacional aseguró que el PRI enfrentó sanciones económicas por la "Operación Safiro", un caso de desvío de recursos en el que, según él, Beltrones estuvo involucrado. En un evento con la militancia priista, Alito Moreno afirmó que él no ha sido acusado de vínculos con el crimen ni de estar relacionado con el asesinato de Colosio.

“Yo no estoy acusado de tener vínculos con el crimen organizado, ese es Manlio Fabio Beltrones. Yo no tengo tema de Andorra, de tener vínculos, de haber estado ligado al asesinato de Luis Donaldo. Es él, no yo. Aquí, en su tierra o donde esté, nosotros no nos podemos quedar callados”, afirmó.