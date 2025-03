Directivos de escuelas católicas renuncian tras oponerse a plan de extrema derecha

Ciudad de México, 27 de marzo (SinEmbargo).- El fundador y director de la Academia Internacional de Líderes Católicos, el mexicano José Antonio Rosas Amor, renunció hoy a su cargo tras oponerse al plan de la organización secreta de ultraderecha El Yunque para controlar a las universidades católicas del mundo, revelado por este medio y cuyo escándalo sacude a esa institución que integran jerarcas de la iglesia y personalidades vinculadas a El Vaticano.

También renunciaron dos consejeros internacionales del organismo, la teóloga colombiana Liliana Franco y el exministro boliviano Luis Enrique García Rodríguez, después de que el presidente de este organismo que integran obispos y laicos católicos, el político italiano Rocco Buttiglione, anunció sanciones contra Rosas Amor por manifestar su oposición al plan de El Yunque, de cuya organización secreta fue militante confeso.

En una carta enviada a Rocco Buttiglione y a los miembros del Consejo Directivo Internacional, fechada este jueves 27, Rosas Amor presentó su renuncia con carácter de irrevocable por oponerse al uso de la Academia Internacional de Líderes Católicos en el plan de los yunquistas Rodrigo Guerra López, secretario de la Pontificia Comisión para América Latina, y Emilio Baños Ardavín, rector de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP), para apoderase de las universidades católicas, como lo reveló SinEmbargo.

“El pasado 17 de marzo —escribe— fue publicada en la prensa una denuncia sobre la colaboración de nuestra Academia con una operación política de la organización secreta del Yunque para controlar la Organización de Universidades Católicas de América Latina ODUCAL. Ante la gravedad y la veracidad de la denuncia, tome la decisión de dar la cara en mi condición irrenunciable de fundador de la Academia condenando categóricamente y sin matices a esta sociedad secreta y reconociendo los vínculos que tuvimos en el pasado Rodrigo Guerra y yo con El Yunque, con la única preocupación de cuidar el prestigio de nuestra Academia y enfrentar las denuncias desde la verdad y con absoluta transparencia”.

En su carta, Rosas Amor lamenta no haber sido capaz de transmitir a la presidencia del organismo “de los riesgos, peligros y males que tiene cualquier viso de colaboración en las estrategias de organizaciones políticas y sociedades secretas”, así como tampoco fue capaz de resolver este desafío de una forma ideal sin conflictos, pero puntualiza que sólo buscó —“bien lo sabe Dios”— proteger a la AILC “de posibles derivas sectarias y partidistas, ajenas al estilo Francisco y Fratelli Tutti".

Añade en su carta: “Puede ser discutible el acierto en todas las formas, pero mi única motivación ha sido el servicio a la verdad y el evitar que la Academia de Líderes en un momento de polarización política y eclesial deje de ser un puente que sirva de espacio para la cultura del encuentro. Ciertamente que asumo la verdad de cuanto he dicho, aclarando que no quería ir contra nadie, sino sólo a favor de los valores que profesamos”.

Con la tranquilidad de que he defendido solamente la Verdad de los hechos, y solo ante mi conciencia, he presentado mi renuncia a la Dirección de la Academia que funde y Dios me permitió conducirla hasta horizontes insospechados.https://t.co/SQnKVQxDAn

— José Antonio Rosas (@jantoniorosas) March 27, 2025